Aplikacja Empik Foto rośnie w siłę - ponad milion pobrań

Niecałe 5 minut – sieć podaje, że tylko tyle potrzeba, aby złożyć personalizowane zamówienie w aplikacji Empik Foto. Funkcjonalność i łatwość obsługi doceniają użytkownicy. Aplikację pobrano już ponad milion razy, a jej średnie oceny to 5/5 w Google Play (55 118 ocen) i 4,9/5 w App Store (21 100 ocen). Z możliwości szybkiego zlecenia odbitek i projektowania gadżetów korzystają miłośnicy fotografii z czterech krajów, a baza zarejestrowanych klientów rośnie w szybkim tempie.

Druk zdjęć domeną kobiet

Już co drugie zamówienie na usługi Empik Foto składane jest w aplikacji. Fani utrwalania wspomnień coraz chętniej projektują albumy ze zdjęciami oraz fotogadżety przy użyciu smartfona. Baza zarejestrowanych użytkowników przekroczyła milion kontaktów – wśród nich niemal 450 tys. osób ma zainstalowaną aplikację na swoich urządzeniach w tej chwili. Co ciekawe, 86% klientów Empik Foto to kobiety. Ich odsetek wśród użytkowników aplikacji jest jeszcze wyższy – wynosi aż 92%. Grono zarejestrowanych osób stale się powiększa. W Polsce każdego miesiąca aplikacja pobierana jest średnio 15 tys. razy.

– Empik Foto to właściwie kobiety – ich pasje, otoczenie, zainteresowania, dalekie marzenia, jak i bliska codzienność. W Empik Foto czują się jak w domu i mają pewność, że swoje najpiękniejsze wspomnienia, osiągnięte cele i prywatne, rodzinne momenty powierzają w bezpieczne miejsce, a ich kadry utrwalane są w wysokiej jakości. To dla nich właśnie Foto wciąż idzie naprzód – umożliwiając klientkom stworzenie wyjątkowych pamiątek i fotoprezentów na wyciągnięcie ręki, w kilka chwil, by jak najwięcej czasu zostało na to, co w życiu najważniejsze – tworzenie wspomnień – komentuje Katarzyna Bliżycka, Category Manager.

W samym 2021 roku w Empik Foto klienci zamówili aż 144 mln odbitek. Do ulubionych szablonów produktów personalizowanych należą motywy wakacyjny i rodzinny. Jednak Empik Foto to nie tylko wydruki zdjęć. Obecnie w aplikacji znaleźć można produkty z aż 20 kategorii, do których wciąż dołączają kolejne. Użytkownicy mają do wyboru m.in. personalizowane etui na telefon, torby, breloki czy puzzle.

Aplikacja Empik Foto dostępna jest w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii, lecz zamówienia można składać bezpośrednio ze smartfona czy tabletu z dostawą do aż 20 krajów. Również na zagranicznych rynkach popularność usługi stale rośnie – co miesiąc aplikację pobiera średnio 5 tys. użytkowników.