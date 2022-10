Aplikacja zakupowa InPost. Gdzie można zamówić?

InPost rozwija usługę InPost Fresh - w której klienci mogą realizować codzienne zakupy, wybierając z ponad 30 tysięcy produktów dostępnych w całej Polsce.

InPost Fresh rozszerza zasięg na całą Polskę

- InPost Fresh od początku cieszył się olbrzymim powodzeniem wśród naszych klientów. Mieszkańcy największych polskich miast mieli szybki i łatwy dostęp do zakupów w sklepach naszych partnerów Makro i Carrefour. Sukces ten skłonił nas do rozszerzenia zasięgu InPost Fresh na całą Polskę. Aplikacja ta jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy szukają sposobu na szybkie i komfortowe zakupy, które mogą zrealizować i odebrać w dogodnym dla siebie czasie. Od teraz wszyscy nasi klienci, na terenie całego kraju, mają dostęp do sieci sklepów online z produktami FMCG. W połączeniu z elastyczną formą dostaw zakupów, jaką jest Paczkomat oraz dla przebywających w domach usługa kurierska, wygodnymi formami płatności i asortymentem sklepów z całej Polski, aplikacja InPost Fresh jest najwygodniejszą opcją na zrobienie codziennych zakupów. Ich jakość gwarantuje InPost, jedna z najlepiej ocenianych marek w Polsce - podkreśla Marcin Dakowski, Head of Inpost Fresh.

Carrefour lub Makro we współpracy z InPost Fresh

Konsumenci za pomocą aplikacji mobilnej Inpost Fresh będą mogli zrobić codzienne zakupy wybierając z asortymentu sieci sklepów takich jak Carrefour lub Makro, ale również wybierając z oferty sklepów lokalnych. Oferta lokalnych sklepów znajduje się w specjalnej zakładce: „Zakupy w Twoim mieście”. Aplikacja podpowiada i rekomenduje wyszukiwany produkt zaczynając od najniższej ceny, co pozwoli w wygodny sposób porównać ceny produktów w najbliższej okolicy.

Koszty dostawy w InPost Fresh

Dostawa zamówionych produktów z konkretnego sklepu odbywa się poprzez kuriera na dowolny, wskazany przez użytkownika adres. Jest też opcja dostawy przez Paczkomat - w szczególności produktów z kategorii takich jak chemia, kosmetyki i wybrane produkty spożywcze. Dla kupujących w aplikacji InPost Fresh, przy zakupach o wartości powyżej 40 zł, dostawa realizowana jest za darmo. Dla wybranych produktów sprzedawcy udostępniają także możliwość odbioru osobistego produktów.

Usługę InPost Fresh wspiera kampania promocyjna

Wprowadzeniu nowej odświeżonej aplikacji InPost Fresh na rynek towarzyszy kampania promocyjna. Launch wspierany jest obecnością przy telewizyjnym programie kulinarnym Master Chef, działaniami digital oraz silną aktywacją w social media. Aplikację InPost Fresh można pobrać za darmo w Google Play oraz App Store.