Architektura headless ważnym trendem w projektowaniu esklepów

E-commerce odpowiada już za 20 proc. przychodów globalnego handlu.

Według różnych szacunków na świecie działa obecnie od 12 do 24 milionów sklepów internetowych.

W Polsce na początku 2021 r. było ich prawie 45 tys. – o ponad 20 proc. więcej niż rok wcześniej.

W związku z pandemią część firm musiała wejść w handel internetowy. Inne, już działające na rynku, adaptowały strategie sprzedażowe, zwiększając działania w internecie.

W jaki sposób zachować konkurencyjność firmy na rynku online?

Dzięki e-sklepowi sprzedawca ma realną opcję personalizacji asortymentu, poznania zachowań i preferencji swoich klientów. Dodatkowo, przy odpowiedniej analizie sytuacji firmy oraz doborze właściwych narzędzi, wejście na rynek i konkurowanie z globalnymi graczami ciągle jest możliwe.

Klienci sklepów internetowych konsumują treści poprzez wiele punktów styku. Od mobile, przez IoT, aż po progresywne aplikacje webowe (PWA). Ludzie przyzwyczajają się do nowoczesnych technologii, oczekują lepszych doświadczeń i odchodzą od tradycyjnych platform internetowych. Nie wystarczy już zaopatrywać ich w produkty, trzeba także zachwycać klientów i być w stanie realizować zamówienia w możliwie najszybszy i najbardziej przystępny sposób. W rezultacie niektóre e-sklepy nie radzą sobie z dopasowywaniem się do rosnących potrzeb klientów. Jeśli biznes chce przetrwać, musi adaptować nowoczesne technologie - co może być bardzo kosztowne. W jaki więc sposób dostarczyć konsumentom najlepsze doświadczenia, nie generując przy tym długu technologicznego? Odpowiedzią jest headless.

Headless

Już od dawno nie tworzy się sklepów od podszewki, bo po co wymyślać koło od nowa? Różnorodność opcji, koszty i czas przemawiają za skorzystaniem z gotowych rozwiązań, takich jak platformy oparte na architekturze headless. Charakteryzują się one elastycznością, ponieważ oddzielają od siebie frontend (część wizualną) i backend (część odpowiedzialną za zapis i obróbkę danych, której użytkownicy e-sklepów nie widzą) aplikacji. Dzięki temu programista może swobodnie dostosowywać jeden wybrany obszar aplikacji bez konieczności wywracania do góry nogami całego e-sklepu.