Arena.pl coraz bliżej GPW

Przeniesienie notowań na rynek główny pozwoli spółce na zwiększenie płynności finansowej, a także pozwoli na otwarcie się na nowych inwestorów.

- Podpisanie umowy to kolejny krok w kierunku przeniesienia notowań akcji Arena.pl S.A. na GPW, a w konsekwencji również jest to potwierdzenie naszych aspiracji związanych z umacnianiem pozycji arena.pl na rynku e-commerce. Nie zwalniamy tempa, wciąż wdrażamy nowe rozwiązania, które mają na celu wspieranie naszych sprzedawców i uławianie im codziennej działalności – mówi Maria Bogajewska, prezes Arena.pl.

Współpraca z Fandla Faktoring

Równolegle, arena.pl spółka rozszerza pakiet usług finansowych, których celem jest wsparcie działalności sprzedawców. Spółka nawiązała współpracę z Fandla Faktoring sp. z o.o. – innowacyjną firmą finansową oferującą usługi faktoringowe, w tym finansowanie faktur w Euro.

- Chcemy powitać firmę Fandla w gronie naszych partnerów. Zawarta umowa to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy nasze zapowiedzi dotyczące wspierania firm zarejestrowanych na naszej platformie. Wierzymy, że szeroka oferta usług finansowych wspierających działalność handlową przyczyni się do wzrostu atrakcyjności naszego serwisu – mówi Maria Bogajewska, prezes Arena.pl.

Umowa z Fandla Faktoring Sp. z o.o. to kolejny kontrakt zawarty pomiędzy arena.pl a podmiotem z branży fintech. Fandla Faktoring Sp. z o.o. jest firmą finansową wykorzystującą big data oraz sztuczną inteligencję w celu zapewnienia szybkości oraz jakości świadczonych usług. Łącznie sfinansowała faktury na łączną kwotę 45 mln złotych działając na rynku od 4 lat.