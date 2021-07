Arena.pl rozszerza współpracę z PayU

Maria Bogajewska, prezes zarządu Arena.pl S.A., fot. mat. pras.

Na mocy podpisanej umowy kupujący na platformie uzyskają dostęp do kredytów w modelu 0%. Spółka przewiduje, że podniesie to atrakcyjność marketplace, a przez to także wskaźnik GMV.

Od kilku miesięcy spółka, która jest właścicielem platformy zakupowej Arena.pl, realizuje nową strategię rozwoju

W efekcie, już w pierwszym kwartale 2021 udało się podnieść kluczowe wskaźniki biznesu. Wartość GMV wzrosła o 113 proc

Jeszcze w br. Arena.pl S.A. zapowiada złożenie wniosku o przeniesienie notowań na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

W ostatnich miesiącach spółka między innymi nawiązała współpracę z dostawcą usług finansowych brutto.pl oraz objęła akcje Ekipa Holding.

- Mam wielką wiarę w powodzenie spółki. Szereg podjętych przez nas działań już dzisiaj przynosi widoczne korzyści, a cały czas pracujemy nad rozwojem platformy i wdrożeniem kolejnych kroków. Zakładamy nawiązanie szeregu partnerstw strategicznych. Zainwestowaliśmy także w rozwój marketingu oraz odświeżenie ścieżki zakupowej. Wzmocnienie zyskały działy obsługi klienta i programistów. Po stronie sprzedających także można zauważyć znaczące zmiany – mówi Maria Bogajewska, prezes zarządu Arena.pl S.A.

Rośnie rozpoznawalność Arena.pl

Główne wskaźniki biznesu w pierwszym kwartale br. wskazują na znaczny wzrost rozpoznawalności platformy. Liczba sesji wzrosła o 20 proc., dokonano też o 23 proc. więcej transakcji niż w analogicznym okresie 2020r. Średnia wartość koszyka wzrosła o 73 proc.

- Pomimo końca lockdownu nie zauważyliśmy znacznego obniżenia ruchu czy transakcji dokonywanych na platformie. Odnoszę wrażenie, że zwyczaje zakupowe Polaków uległy zmianie na stałe, stąd nie przewidujemy znacznych spadków. Na pewno wielką rolę odgrywa fakt, że na platformie arena.pl znajdują się wyłącznie zweryfikowani sprzedawcy – dodaje Bogajewska.

Arena.pl idzie na GPW

Prezes spółki nabyła dotychczas 1.586.350 akcji. Kurs akcji spółki utrzymuje się na poziomie ok 3,7 zł. Jeszcze w tym roku Arena.pl S.A. zapowiada przeniesienie notowań na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Arena.pl S.A. to notowany na NewConnect właściciel Arena.pl - platformy handlowej z wyselekcjonowaną ofertą.