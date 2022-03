Arkadiusz Filipowski prezesem OEX E-Business

Arkadiusz Filipowski ma ponad 20-letnie doświadczenie managerskie w sektorze usług TSL. Odpowiadał za sprzedaż i rozwój biznesu w takich firmach jak DHL Express, Jura Polska i Giraud International Pologne a także DHL Exel Supply Chain i Wincanton Polska. W latach 2012-2022 pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora handlowego w PEKAES, gdzie odpowiadał za rozwój sprzedaży usług, relacje z partnerami w Europie i na świecie oraz zarządzał obszarem marketingu i komunikacji. Arkadiusz Filipowski jest absolwentem wielu kierunków biznesowych, między innymi Wielkopolskiej Szkoły Biznesu, Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz podyplomowych studiów Executive MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Logistyka i magazynowanie to obecnie kluczowe usługi w obszarze eCommerce. Dynamicznie rosnący e-handel w Polsce i na świecie a także cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych to nowe wyzwania, ale także szanse skalowania biznesu. Spółka będzie kontynuowała strategię rozwoju usług międzynarodowych i zwiększania rozpoznawalności na rynkach zagranicznych – powiedział Arkadiusz Filipowski.

OEX E-Business od 2015 roku konsekwentnie rozwija usługi dla klientów biznesowych. Zarządza hubem logistycznym realizując ponad 2 mln wysyłek rocznie. Spółka kontynuuje inwestycje w rozwój infrastruktury magazynowej i logistycznej m. in. w antresole niezbędne w procesie obsługi dużego wolumenu kompletowanych przesyłek.