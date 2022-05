Arkadiusz Stasiak Wiceprezesem ds. Operacyjnych w DHL Parcel Polska

Arkadiusz Stasiak ma około 20-letnie doświadczenie w branżach FMCG i TSL. Efektywnie zarządzał zespołami operacyjnymi, liczącymi ponad 3000 pracowników w 6 regionach.

Karierę w DHL Parcel Polska zaczynał w 2008 r., na stanowisku Kierownika Operacyjnego Regionu, a następnie Dyrektora ds. Operacji w Regionach. W 2017 r. przeszedł do pionu Sprzedaży obejmując stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Regionalnej, które pełnił do tej pory. Jednym z jego osobistych celów zawodowych jest ciągłe doskonalenie kompetencji lidera i dbałość o rozwój w tym zakresie. Jego priorytety to również mocne ukierunkowanie działań operacyjnych na rozwiązania proekologiczne i inwestycje w tym zakresie, a także dbałość o projektowanie rozwiązań kreujących rynkowe trendy.

Bazując na moim dotychczasowym doświadczeniu w branżach FMCG i TSL, będę koncentrował się na rozwoju mocnej pozycji DHL Parcel na rynku usług kurierskich. Wraz z zespołem profesjonalistów, z którym pracuję, będziemy realizowali strategię, opartą na najwyższej jakości, efektywności i kluczowych dla klienta wyróżnikach. Moim celem jest to, by być jeszcze bliżej klienta i wyprzedzać jego oczekiwania, proponując rozwiązania najlepiej dostosowane do jego potrzeb i biznesu – zapowiada Arkadiusz Stasiak – Wiceprezes ds. Operacyjnych DHL Parcel Polska.

Jako nowy szef operacji w DHL, Arkadiusz Stasiak będzie odpowiedzialny za cały pion operacyjny, w tym m.in. ustalanie priorytetów i planowanie sieci operacyjnej, nadzór nad jakością, inwestycje infrastrukturalne, a także zarządzanie operacyjne i rozwój zespołu.