Armatis: Chcemy dać pracę 450 osobom

Armatis otworzył nowy oddział w Gdańsku w budynku biurowym Wave. Firma już wcześniej była aktywny na rynku trójmiejskim rekrutując pracowników do projektów zdalnych. Nowe stacjonarne biuro umożliwi firmie pełne otwarcie się na lokalny rynek i zwiększenie zatrudnienia. Zapewnia 1900 m2 powierzchni biurowej.

Armatis zatrudnia obecnie ok. 1800 pracowników i współpracowników w 7 biurach w Polsce. Oprócz Gdańska, są to także Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, Katowice, Stalowa Woli i Warszawa. Firma planuje zatrudnić do wszystkich swoich oddziałów ok. 300-450 osób w Polsce w 2022 roku. Armatis realizuje projekty dla znanych marek z takich sektorów, jak bankowość, turystyka, e-commerce, media i telekomunikacja.