Artykuły FMCG wśród najpopularniejszych produktów na Tik Toku

W dzisiejszych czasach, aby zainteresować odbiorcę, należy wyróżnić się. A Tik Tok czy Instagram to idealne miejsce do tworzenia kreatywnych, marketingowych treści – powiedziała Karina Hertel, dyrektor zarządzająca BrandLift.

- Media społecznościowe stanowią obecnie jeden z najważniejszych kanałów konsumenckich. Z portali takich jak Facebook, a w szczególności z Instagrama i cieszącego się coraz większą popularnością Tik Toka, korzystają w Polsce miliony osób. Poza dostarczaniem rozrywki, publikowane tam treści są źródłem inspiracji, które w kontekście biznesowym prowadzą do podejmowania określonych decyzji zakupowych. Przewagą Instagrama czy Tik Toka jest stały kontakt z odbiorcą oraz budowanie z nim pozytywnej relacji, co oczywiście wpływa także kreowanie pozytywnego wizerunku danego twórcy. Publikowany tam content przedłuża życie danego produktu, wzbudza zainteresowanie nim, a także pozwala zaprezentować go w sposób odmienny od tradycyjnej reklamy. Skuteczność działań marketingowych w mediach społecznościowych jest ogromna, a tendencja jest wzrostowa. Stąd coraz więcej firm zakłada tam swoje konta - mówi Karina Hertel.

Jej zdaniem, największą popularnością na Tik Toku cieszą się produkty z sektora FMCG, w szczególności artykuły spożywcze. Dużym zainteresowaniem na tym portalu cieszą się obecnie treści związane z kulinariami, a więc m.in. przygotowywanie zdrowych posiłków.

