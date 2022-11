Arvato rozbudowuje magazyn e-commerce dla Rituals Cosmetics

W przyszłości dostawca usług e-commerce będzie obsługiwać w tej lokalizacji kanał online luksusowej marki Rituals Cosmetics na terenach Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Polski. Łączna powierzchnia nowego centrum

dystrybucji to 47 000 m2, które dla firmy Rituals, będzie wykorzystana w jednej czwartej. Sercem magazynu jest wydajny system AutoStore, umożliwiający szybką i efektywną obsługę coraz większej liczby zamówień online.

Mark Hoppenbrouwers, Director Supply Chain w Rituals Cosmetics mówi : Współpraca rozpoczęła się w 2014 roku, początkowo od dwóch stołów do pakowania produktów w magazynie w holenderskiej miejscowości Venray i

wraz z rozwojem naszej marki powierzchnia logistyczna stale się poszerzała”. Obecnie Arvato obsługuje kanał online firmy Rituals w krajach Beneluksu, Wielkiej Brytanii, USA, Hongkongu, Hiszpanii i Portugalii. „Region DACH i Polska były dotychczas obsługiwane z naszego oddziału

w Gennep w Holandii”, mówi Julia Börs, President Consumer Products w Arvato Supply Chain Solutions. „Ale liczba zleceń rosła tak szybko, że razem z Rituals zaczęliśmy poszukiwać alternatyw i opcji rozbudowy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na otworzenie kolejnego oddziału w Hanowerze”.

System AutoStore

System o wysokości ośmiu metrów i powierzchni niemal 4000 metrów kwadratowych umożliwia ustawienie łącznie 32 000 pojemników z produktami Rituals w ułożonych blokami rzędach. Na górze systemu może pracować do 120 robotów. Poruszają się one autonomicznie na szynach

jezdnych, wyjmują pojemniki z systemu zgodnie ze zleceniem i transportują je do odpowiednich stacji roboczych i stacji pakowania. System jest wyposażony w sześć stanowisk do rozmieszczania towarów w magazynie oraz 13 portów pobierania towarów. Wszystkie wcześniejsze i późniejsze

procesy logistyczne także są połączone z tym rozwiązaniem za pomocą techniki transportu poziomego – przykładowo oprócz 18 stołów do pakowania są to także urządzenia do sortowania oraz automatyczne maszyny przygotowujące kartony oraz maszyny zamykające. AutoStore może obsłużyć od 20 000 do 30 000 zamówień dziennie, w zależności od tego, czy pracuje w trybie dwu-, czy trzyzmianowym.

Julia Börs komentuje: „Łącznie w oddziale Messe zatrudniamy około 650 osób, dzięki Rituals dojdzie około 50 nowych miejsc pracy. Wychodzimy jednak z założenia, że w szczytowych okresach będziemy potrzebować znacznie większego zespołu”. Nadal ok 15 do 20 procent wolumenu obsługujemy poza systemem AutoStore”, mówi Jan van Meerbeck, Vice President Consumer Products w Arvato Supply Chain Solutions. „Są to produkty szybkozbywalne, czyli charakteryzujące się bardzo wysokim popytem, czy też wyroby ponadwymiarowe, która obejmuje ponad 2000 artykułów”. Przykładem mogą być kalendarze adwentowe Rituals, które, ze względu na swoje wymiary, nie mieszczą się w pojemnikach. Ponadto przejęto szereg działań w ramach usług dodatkowych (VAS). Zamówienia są pakowane w papier ozdobny, a do pudełka wkładane są kartki z pozdrowieniami i karty prezentowe, a także – jak w sklepie –

istnieje możliwość skomponowania spersonalizowanych perfum lub szamponu dla klienta końcowego na specjalnie utworzonym w magazynie stanowisku Hair Temple i House of Rituals Talisman Station.

Kolejnym rozwiązaniem jest przechowywanie towarów niebezpiecznych w specjalnie przygotowanym obszarze dla produktów takich jak

dezodoranty.

Ale to nie koniec. Jan van Meerbeck podsumowuje: „Mamy potencjał, do zwiększenia wydajności do 50 000 zamówień na dzień”.



Firma Rituals powstała w 2000 roku w Amsterdamie. Obecnie działa w ponad 36 krajach, posiadając łącznie ponad 1000 sklepów, 3000 punktów w ramach shop-in-shop oraz 5 obiektów spa.