Arvato z większego magazynu obsłuży e-commerce H&M

Jak wskazuje frma wiele procesów magazynowych jest zdigializowanych dzięki czemu obsługa klientów jest łatwiejsza.

Arvato SCS optymalizacji poddało m.im. proces kontroli jakości pakowania, który początkowo oparty był o zestawienie danych w programie MS Excel, do którego ręcznie wpisywano szereg danych, sprawdzano poprawność plików, a następnie generowano raport końcowy.

Obecnie 80 proc. tego procesu wykonywane jest przez robota, a wiele zadań i obliczeń dzieje się w tle. Robot potrafi zintegrować wiele systemów, scalać je i dostarczyć wartość do klienta, jaką jest generowanie bieżących zestawień na wielu poziomach: w formie raportów oraz wizualizacji wyników w Power BI.

Sprawdzenie jakości stocku w procesie przyjęcia, odpowiednie sklasyfikowanie jego parametrów i miejsca w magazynie, a także wybór odpowiedniego modelu pakowania i wielkości paczki znacznie ułatwia użycie narzędzi cyfrowych. Co więcej – a co jest niezwykle ważne z punktu widzenia kontroli jakości – niwelowane są błędy i uchybienia, do których może dojść przy kontakcie z tzw. czynnikiem ludzkim.

Procesowanie reklamacji to kolejny zdigitalizowany element. Dane o stwierdzonej niezgodności, weryfikacja błędów czy zintegrowane przesyłanie reklamacji do klienta wpływają na przyspieszenie oraz usystematyzowanie całego procesu.