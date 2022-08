Arvato z większego magazynu obsłuży e-commerce H&M. Zatrudni 300 osób

Jak podaje inwestor, dzięki rozbudowie centrum realizowane wolumeny operacyjne wzrosną o ok. 30 procent. Powierzchnia magazynowa zwiększona została o dodatkowe 15 tys. m kw, co razem daje 55 tys. m kw. Magazyn wysokiego składowania w nowej przestrzeni pomieści 240 tys. kartonów, co zwiększa całkowitą pojemność ich przechowywania do ok. 420 tys. Do obsługi wysokiego składu (o wysokości 8,7 m) zastosowano specjalistyczne wózki samojezdne o zmiennym wysięgu, które poruszają się wzdłuż korytarza indukcyjnego o długości 4,4 tys. metrów.

Nowy moduł magazynu wyposażony został w 123-metrowy system linii przenośnikowych, który połączony jest z dotychczasową powierzchnią w celu sprawnego transportowania kartonów. W całym centrum dystrybucyjnym użyto 3,5 km przenośników taśmowych. Dodatkowo w magazynie wykorzystywane są sortery oraz system dynamicznego uzupełniania stanów magazynowych, a nad poprawnością operacji czuwa zaimplementowany system ERP SAP S4/HANA.

"Rozbudowując centrum dystrybucyjne i przedłużając pod koniec zeszłego roku współpracę z naszym partnerem strategicznym - Arvato Supply Chain Solutions, przygotowaliśmy magazyn i operacje logistyczne pod planowane w przyszłości zwiększone zapotrzebowanie na usługi" - powiedział podczas uruchamiania nowej części magazynu Michael Schulz, regional logistics manager East Europe w H&M Group.

Obie firmy współpracują ze sobą od 2018 r. Klienci marki H&M w Polsce, Czechach, Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech obsługiwani są właśnie ze Strykowa.

"Od 2015 roku, co roku otwieramy nowe centra logistyczne w Polsce, głównie dla klientów e-commerce. Polska - ze względu na krótkie terminy realizacji zamówień - jest ważnym węzłem logistycznym dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także dla dużych rynków w Europie Zachodniej. Rozbudowa centrum dystrybucyjnego w Strykowie jest więc logiczna w kontekście wzmacniania obecności naszej i naszych klientów na arenie międzynarodowej" - podkreśliła prezes zarządu Arvato Supply Chain Solutions w Polsce Lidia Ratajczak-Kluck.

Firma ma stworzyć dodatkowe 300 miejsc pracy w regionie; tym samym w szczytach sezonu wysyłkowego operacje logistyczne będzie realizować 1,3 tys. pracowników.

"Napawa mnie radością fakt, że od wielu lat firmy logistyczne obecne w Łodzi i regionie dostrzegają nasze działania i wysiłki oraz bardzo dobry klimat inwestycyjny. Ich obecność w regionie oraz nie tyle deklarowane, ale faktycznie tworzone miejsca pracy, są tego najlepszym dowodem" - zaznaczył wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Arvato Supply Chain Solutions to jeden z usługodawców w zakresie one stop e-commerce, logistyki omnichannel i retail oraz logistyki healthcare w Polsce, który odpowiada za obsługę złożonych procesów realizowanych dla renomowanych marek. Procesy te obejmują pełne wsparcie w zakresie zaawansowanych rozwiązań IT, obsługi klientów, zarządzania logistyką typu business-to-business (B2B) i business-to-consumer (B2C) oraz wysyłki, zarządzania zwrotami, a także doradztwa e-commerce.

Swoje usługi realizuje w 16 centrach dystrybucyjnych w Polsce, w których zatrudnia 2,5 tys. osób.(PAP)

Autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska

