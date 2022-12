Auchan ma pomysł na GOZ w e-commerce

Auchan w Portugalii uruchomił nową usługę e-commerce, która umożliwi klientom zwrot toreb użytych w dostawach zakupów online.

Celem sieci jest ograniczenie zużycia plastiku i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Klienci będą mogli zwrócić torby z poprzedniego zamówienia i skorzystać z rabatu odpowiadającego ich wartości przy zakupie toreb potrzebnych do kolejnego zamówienia.

Zamawiający muszą wskazać w procesie realizacji transakcji liczbę toreb przeznaczonych do zwrotu. Zwrócone torby zostaną przeznaczone do recyklingu, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia śladu węglowego.

Torby Eco Circular w Auchan

Torby Eco Circular powstają z odpadów plastikowych segregowanych w sklepach sieci.

Plastik, z którego wykonana jest torba, pochodzi w 100% z recyklingu i w 100% nadaje się do recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania, twierdzi detalista.

Do 2025 roku Auchan zobowiązuje się do osiągnięcia celu, jakim jest wprowadzanie na rynek opakowań w 100% nadających się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania oraz do całkowitego wyeliminowania plastiku w dziale owoców, warzyw i produktów świeżych.