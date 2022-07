Auchan online w kolejnych miastach. W ofercie także produkty przemysłowe

Nowa oferta to ponad 3 500 artykułów dostępnych dla klientów w całej Polsce, z możliwością skorzystania z promocyjnych warunków zakupu, np. darmowej dostawy.

Równocześnie zwiększa się liczba miast, dla mieszkańców których na platformie zakupy.auchan.pl dostępny jest pełny wybór ponad 12 tys. artykułów. W ostatnich tygodniach do grupy tych miast dołączyły Szczecin, Lublin i Rzeszów.

Nowy asortyment w ofercie online Auchan

Nowy asortyment produktów przemysłowych, dostępny w ofercie sklepu internetowego Auchan od 17 maja br., obejmuje ok. 3 500 artykułów z grup produktowych takich, jak „Artykuły dla domu”, „Ogród i rekreacja” czy „Elektro”, w których znaleźć można m.in. sprzęt RTV i AGD, urządzenia i akcesoria elektroniczne, towary wielkogabarytowe - w tym meble ogrodowe, baseny, rowery, trampoliny i wiele innych. Dostępność wybranych produktów i warunki dostawy można sprawdzić na stronie zakupy.auchan.pl podając kod miejscowości. Darmowa dostawa obowiązuje dla produktów Non Food w całej Polsce przy zamówieniu za min. 40 zł i dotyczy przesyłek kurierskich o wadze do 30 kg.

Wszystkie artykuły wchodzące w skład nowej oferty artykułów niespożywczych dostępne są równocześnie dla mieszkańców miast, w których Auchan oferuje zakupy online w pełnym zakresie produktowym, obejmującym ponad 12 tys. artykułów. Przy zakupie dostępna jest opcja dostawy do domu lub osobistego odbioru w jednym z wybranych punktów. Do tej pory z oferty zakupów w tym zakresie mogli korzystać mieszkańcy Warszawy, Wrocławia, Katowic (Górny Śląsk) oraz w Krakowa, Łodzi, Poznania i Trójmiasta. W ostatnich tygodniach lista ta powiększyła się o Szczecin, Lublin i Rzeszów.