Auchan poszerza asortyment e-sklepu. Będzie m.in. sprzęt RTV i AGD

Sieć poinformowała swoich klientów, że asortyment towarów w esklepie zostanie poszerzony.

W związku z tym, na zakupy.auchan.pl będą dostępne następujące kategorie towarów (w zależności od opcji realizacji zamówienia):

- towary dostępne tylko w dostawie własnym transportem Auchan i w odbiorze osobistym (dotyczy to świeżych i mrożonych artykułów spożywczych);

- towary dostępne tylko w dostawie kurierskiej (dotyczy to towarów wielkogabarytowych, takich jak np. duży sprzęt RTV i AGD);

- towary dostępne zarówno w dostawie własnej Auchan, odbiorze osobistym, jak i w dostawie kurierskiej (dotyczy to trwałych artykułów spożywczych i asortymentu małogabarytowego takiego jak np. środki czystości i higieny osobistej, mały sprzęt elektroniczny, małe AGD i RTV, zabawki, inne artykułu przemysłowe).

Przypomnijmy, od lutego br. esklep Auchan działa w Trójmieście. Pod koniec października 2021 r. sieć weszła z usługą do Łodzi, a we wrześniu do Warszawy i Wrocławia, gdzie usługa dostępna była już wcześniej, dołączyło 8 miast Górnego Śląska: Katowice, Zabrze, Bytom, Ruda Ślaska, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Mikołów.

W marcu. br pisaliśmy, że Auchan nawiązało współpracę z Ocado. Francuska sieć będzie mogła rozwijać internetową sprzedaż korzystając z rozwiązania Ocado Smart Platform. W okolicach Warszawy powstanie też centrum dystrybucyjne a Ocado dostarczy rprogramowanie do sklepów stacjonarnych Auchan w Polsce.