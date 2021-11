Auchan: Zakupy z Everli w 73 sklepach

Kompletując z Everli koszyk zakupów klienci będą mogli wybierać z listy blisko 9 000 produktów z oferty Auchan.

Nowe partnerstwo wpisuje się w strategiczne założenia rozwoju sieci, przewidujące dalszą digitalizację ścieżki zakupowej klienta.

Zakupy za pośrednictwem platformy Everli polegają na realizacji zamówienia w wybranym przez klienta sklepie przez przeszkolonego Szopera, który kompletuje i dostarcza zakupy pod same drzwi. W razie potrzeby jest też w stałym kontakcie z klientem.

Spersonalizowane zakupy

– Zakupy z Everli to mocno spersonalizowana forma sprzedaży online. Już wcześniej mieliśmy okazję testować tę usługę, pod jej wcześniejszym szyldem – szopi.pl. Spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem naszych klientów, dlatego z pełnym przekonaniem rozszerzamy dziś wcześniejszą współpracę i wprowadzamy usługę Everli do aż 73 naszych sklepów. To uzupełnienie innych form sprzedaży online, jakie oferujemy naszym klientom, starając się by dostępne ścieżki zakupowe jak najlepiej odpowiadały ich dynamicznie zmieniającym się potrzebom – mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor Marki/Klienta/ Digital/IT/Projektów w Auchan Retail Polska.

– Powrót Auchan do grona partnerów Everli cieszy nas szczególnie. Nie tylko ponownie będziemy mogli oferować klientom platformy asortyment sieci, ale także poszerzamy zasięg o kolejne miasta i sklepy – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Chief Business International w Everli.

Aby skorzystać z nowej usługi, należy w aplikacji lub na stronie everli.pl wybrać konkretny, ulubiony sklep Auchan, z którego mają pochodzić zakupy, dodać produkty i wybrać godzinę realizacji zamówienia.