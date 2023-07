Autmarket.pl sprzedał 10 tys. samochodów w 3 lata

Automarket.pl wystartował w momencie gwałtownego rozwoju formuły internetowej sprzedaży aut ze zdigitalizowanym procesem i nowymi standardami dotyczącymi weryfikacji stanu technicznego oraz historii pojazdów.

Cele platformy na najbliższe lata to zwiększenie zaangażowania partnerskich sieci dealerskich w rozwój oferty, wzmocnienie pozycji w świecie offline oraz lepsze dotarcie do 11 mln klientów PKO Banku Polskiego.

W lipcu 2023 r. trzecie urodziny obchodzi Automarket.pl, platforma sprzedaży samochodów nowych i używanych, należąca do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. W tym czasie za jej pośrednictwem sprzedano już ponad 10 tys. aut o wartości prawie 700 mln zł, a 8 na 10 transakcji dotyczyło finansowania w postaci wynajmu długoterminowego lub leasingu. Wskaźniki, które najlepiej ukazują tempo rozwoju platformy, to średnioroczny wzrost dynamiki sprzedaży, wynoszący w latach 2020-2023 ponad 50 proc. oraz wzrost wartości wolumenu sprzedaży o ponad 60 proc. w tym okresie.

- Stałe wzrosty sprzedaży doprowadziły nas do rekordu w drugim kwartale 2023 roku, kiedy sprzedaliśmy prawie 1200 aut o łącznej wartości prawie 90 mln zł. Jednocześnie poprawiliśmy dotychczasowy najlepszy rezultat uzyskany w pierwszym kwartale tego roku o ponad 10 proc. Takie wyniki nie są wyłącznie efektem poprawy koniunktury na polskim rynku samochodów osobowych, ale przede wszystkim naszej pracy nad dostosowywaniem oferty do potrzeb i wymagań klientów - mówi Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing.

Platforma sprzedaży samochodów zintegrowana z kanałami banku

Automarket.pl jest pierwszą w Polsce platformą zintegrowaną ze zdalnymi kanałami obsługi w banku, czyli serwisem internetowym iPKO i aplikacją mobilną IKO, co czyni ją istotnym elementem strategii transformacji cyfrowej usług całej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Start platformy przypadł na moment, kiedy wiele innych dużych grup bankowych oraz funduszy typu venture capital, zarówno w Polsce, jak i za granicą, dostrzegło potencjał w zmianie sposobu sprzedaży samochodów. Napływające inwestycje przyczyniły się do wyznaczenia nowych standardów w całej branży, takich jak szczegółowe raporty z inspekcji technicznej pojazdów oraz digitalizacja procesu zakupu.

- Kiedy trzy lata temu uruchomiliśmy Automarket.pl, branża motoryzacyjna przeżywała szczyt zainteresowania internetowymi platformami sprzedaży samochodów. W warunkach wysokiej konkurencji udało nam się wypracować taki model biznesowy, który zapewnia nam stabilny rozwój i zabezpiecza nasze przedsięwzięcie na kolejne lata. W międzyczasie najszybciej rozwijające się zagraniczne platformy zdążyły zgromadzić wielomilionowe fundusze, zwiększyć wyceny i wejść na giełdę. Jednak obecnie notowania niektórych z nich spadły do poziomu nawet 1 proc. wartości z momentu debiutu. Podobne zjawisko, z zachowaniem odpowiednich proporcji, obserwujemy również na polskim rynku, gdzie wiele platform podobnych do naszej zdążyło w ciągu ostatnich trzech lat rozpocząć i zakończyć działalność. Nam udało się osiągnąć odpowiednią dynamikę wzrostu, dzięki czemu z optymizmem spoglądamy w przyszłość - wyjaśnia Tomasz Otto, dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu PKO Leasing odpowiedzialny za rozwój Automarket.pl.

Zbalansowany rozwój projektu nie byłby możliwy bez doświadczenia ekspertów PKO Leasing oraz Masterlease, które wspólnie rozwijają Automarket.pl. Działanie w ramach największej na polskim rynku firmy leasingowej w znaczącym stopniu przyczyniło się do rozwoju oferty produktowej oraz rozbudowy kanałów pozyskiwania aut na platformę.

7 na 10 samochodów na Automarket.pl z oferty niezależnych dealerów

Dzięki posiadaniu w ofercie zarówno własnych pojazdów, należących do podmiotów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, jak i samochodów będących własnością niezależnych sieci dealerskich, klienci Automarket.pl mogą wybierać pośród aut nowych i używanych różnych marek i segmentów, a co za tym idzie uniknąć długotrwałych poszukiwań i konieczności odwiedzin wielu punktów sprzedaży.

- Na przestrzeni trzech lat działalności udało nam się zwiększyć udział samochodów dealerskich z 55 proc. do ponad 70 proc., co nie byłoby możliwe bez poszerzania i pielęgnowania współpracy z dealerami. Tylko w trakcie ostatniego roku udało się nawiązać współpracę z 8 nowymi sieciami dealerskimi, dzięki czemu jest ich obecnie 62. Zdajemy sobie jednak sprawę, że z czasem będzie nam coraz trudniej pozyskiwać nowych partnerów. W związku z tym postanowiliśmy przygotować mechanizmy, mające skłonić obecnie współpracujących z nami dealerów do dalszego wzrostu zaangażowania w rozwój platformy. Pracujemy nad wdrożeniem rozwiązań, które będą motywować najlepszych partnerów i zapewniać im wymierne, w tym finansowe, korzyści ze współpracy z Automarket.pl, na wzór premii importerskich – informuje Tomasz Otto.

Plany na przyszłość: 4,5 tys. sprzedanych aut do końca 2023 r.

Obecna trajektoria wzrostu oraz wyniki z pierwszej połowy 2023 roku pozwalają z optymizmem myśleć o realizacji celu na 2023 rok, jakim jest 4,5 tys. sprzedanych aut. W kolejnych latach Automarket.pl planuje dalsze wzrosty sprzedaży, co będzie możliwe przede wszystkim dzięki działaniom marketingowo-brandowym, dalszej integracji z kanałami PKO Banku Polskiego oraz uruchomieniu stacjonarnych punktów sprzedaży.

- Obecnie pracujemy nad umocnieniem pozycji marki Automarket.pl, również w świecie offline. W związku z tym w ciągu roku planujemy otworzyć pierwsze stacjonarne punkty sprzedaży, w których klienci będą mogli obejrzeć auta z naszej oferty oraz umówią się na jazdę próbną. Równocześnie zamierzamy pogłębiać współpracę z PKO Bankiem Polskim, aby jeszcze skuteczniej docierać do jego 11 mln klientów i lepiej odpowiadać na ich motoryzacyjne potrzeby. Planujemy osiągnąć to poprzez zaangażowanie sieci sprzedaży banku, czy też rozwój integracji z należącymi do niego zdalnymi kanałami obsługi. Wierzę, że w najbliższych latach Automarket stanie się dla klientów PKO Banku Polskiego miejscem, które jako pierwsze przychodzi na myśl, jeśli chodzi o wybór i sfinansowanie auta. Będziemy do tego konsekwentnie dążyć – komentuje Tomasz Otto.

Klienci bankowi, którzy zdecydują się na wybór oferty Automarket.pl, otrzymają dostęp do preferencyjnej oferty oraz uproszczonych procedur finansowania samochodu. Jednak także ci kierowcy, którzy nie skorzystali do tej pory z usług PKO Banku Polskiego, mogą liczyć na wygodny i intuicyjny proces dostępny online. Czeka na nich także szeroka oferta ponad 2000 aut nowych i w pełni sprawdzonych samochodów używanych, w których wyborze pomogą wyspecjalizowani doradcy, dostępni również w punktach stacjonarnych.