Auto Partner poprawia przychody o prawie 1/3, ponad połowa z nich to eksport

Większa powierzchnia magazynowa

W pierwszych miesiącach roku Auto Partner ponownie osiągnął znaczącą dynamikę sprzedaży eksportowej (+34,4% r/r), dzięki czemu ponad połowę swoich przychodów osiąga ze sprzedaży zagranicznej.

W I kwartale 2023 r. Grupa Auto Partner istotnie zwiększyła osiągane przychody ze sprzedaży. Na rynku krajowym wzrosły one o 27,2% do ponad 405,7 mln zł. Jeszcze większą dynamikę wzrostu osiągnięto poza granicami kraju. Przychody ze sprzedaży zagranicznej Grupa zwiększyła aż o 34,4% do 430,9 mln zł. Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na ponad 30 rynkach.

- Od dłuższego czasu intensyfikujemy nasze działania na zagranicznych rynkach, czego pozytywne rezultaty widzimy po raz kolejny w przychodach Grupy. Jest to kierunek, w którym nadal chcemy zmierzać, dlatego systematycznie zwiększamy powierzchnię magazynową - pod koniec 2022 roku otworzyliśmy hub w Poznaniu, a na początku tego roku podpisaliśmy umowę na wynajem ponad 30 tys. mkw. powierzchni w Zgorzelcu (planowane uruchomienie na przełomie 2024 i 2025 r.). Przede wszystkim druga z tych lokalizacji będzie pomocna przy dalszym rozwoju naszej działalności poza Polską – mówi Aleksander Górecki, prezes Auto Partner.

Dobra koniunktura w branży

W pierwszych trzech miesiącach roku rentowność marży brutto ze sprzedaży Grupy wyniosła 26,4% w porównaniu z 29,6% osiągniętą w analogicznym czasie ubiegłego roku.

- Nasza działalność nadal generuje wysoką rentowność. Jednak marża brutto w I kwartale 2023 r. była niższa m.in. z powodu sprzedaży towaru zakupionego w drugiej połowie 2022 r., gdy mierzyliśmy się z rekordową słabością złotego i jednocześnie wyjątkowo wysokimi kosztami transportu. Obecnie – gdy towar ten sprzedajemy – trend dla kursów EUR/PLN i w szczególności USD/PLN jest spadkowy, niższe są też ceny frachtu. W pierwszym kwartale wzrosły także koszty operacyjne, z uwagi na wysoką inflację, a także koszty finansowe, co wynikało z podwyżek stóp procentowych - komentuje Aleksander Górecki. - Co ważne, dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami początku roku. Oceniamy też, że spadek rentowności był przejściowy i z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące roku. Nieustannie staramy się zwiększać sprzedaż, poszukiwać nowych rynków oraz lepiej dopasowywać asortyment do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych. Dodatkowo nadal sprzyja nam dobra koniunktura w branży i duży popyt na części samochodowe – dodaje.

Grupa nadal utrzymuje relatywnie niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA znajduje się na poziomie 1,0.

Wybrane dane finansowe po 2022 roku

Auto Partner wyniki 2023.png

Grupa Auto Partner szacuje, że przychody ze sprzedaży w kwietniu wyniosły 288,2 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku stanowi ich wzrost aż o 36,4%.