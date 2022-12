AUTODOC otwiera nowe centrum logistyczne w parku Accolade w Szczecinie

AUTODOC, wiodący w Europie sprzedawca internetowy części zamiennych do pojazdów, otworzył w miniony piątek nowe centrum logistyczne „M40” w Szczecinie.

Tym samym, AUTODOC potroił swoją powierzchnię magazynową na terenie Szczecina do 70 000 metrów kwadratowych. Magazyn o powierzchni 40 000 m2, posiada około 50 000 miejsc paletowych i jest jak dotąd największym magazynem firmy AUTODOC.

Park Szczecin w Załomiu należy do inwestora w nieruchomości przemysłowe Accolade.

Przepływ towarów wynosi prawie 1,5 mln litrów dziennie. Codziennie odbierane jest stąd do 400 000 towarów, które są następnie dystrybuowane do innych magazynów. „Wynajmując „M40”, stworzyliśmy przestrzeń do dalszego rozwoju, zyskaliśmy elastyczność i znacznie rozszerzyliśmy asortyment naszych marek własnych. Dzięki zwiększonej i szybszej dostępności naszych produktów możemy również świadczyć wyższy poziom usług naszym klientom” - mówi Sven Hermann, Senior Vice President Supply Chain Management w AUTODOC.

AUTODOC zatrudnia obecnie około 2000 osób z trzynastu krajów jako pracowników magazynowych i administracyjnych w zakładzie logistycznym w Szczecinie. Każdego dnia realizowanych jest tu (w centrach dystrybucyjnych M13 i M10) średnio około 35 000 zamówień, kompletowanych jest 140 000 produktów i wysyłanych jest około 45 000 paczek do klientów w całej Europie. Z całkowitą inwestycją wynoszącą około 11 milionów euro, zakład w Szczecinie jest obecnie najważniejszą lokalizacją logistyczną firmy AUTODOC.