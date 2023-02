Automarket.pl ze wzrostami sprzedaży aut. Jakie sprzedają się najlepiej?

Pomimo utrzymującego się niedoboru pojazdów na rynku, w 2022 roku liczba dostępnych na platformie Automarket.pl aut zwiększyła się o 81 proc.

Najlepszym miesiącem był marzec 2022 roku, w którym sprzedano prawie 400 aut.

Udział umów wynajmu długoterminowego podpisywanych na 36 i 48 miesięcy wzrósł – odpowiednio z 32 proc. do 34 proc. oraz z 12 proc. do 14 proc.

W osiągnięciu celów sprzedażowych w trudnym gospodarczo okresie pomogła rozwijająca się współpraca z sieciami dealerskimi - liczba pojazdów dealerskich w ofercie Automarket.pl w 2022 roku podwoiła się i wzrosła do 1600 sztuk – informuje platforma.

Automarket.pl należy do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego. Oferuje samochody nowe oraz używane z gwarancją – wszystkie dostępne od ręki. Platforma zamknęła 2022 rok z rosnącym wynikiem sprzedażowym w stosunku do ubiegłego roku. Klienci w 2022 roku za pośrednictwem serwisu zakupili łącznie ponad 3700 pojazdów. Większość aut została sprzedana w finansowaniu – 32 proc. w leasingu i 44 proc. w wynajmie długoterminowym.

Poszerzona oferta samochodów napędza wzrost sprzedaży

Rozwój platformy potwierdza rosnąca sprzedaż, która w 2021 roku wynosiła miesięcznie średnio ponad 250 pojazdów, a w 2022 roku już przeszło 300 sztuk. Najlepszym miesiącem był marzec, w którym sprzedano prawie 400 aut. Wzrost sprzedaży był natomiast możliwy przede wszystkim dzięki stałemu poszerzaniu oferty. Na koniec 2021 roku na platformie dostępnych było ponad 1300 aut, a już pod koniec 2022 roku o 81 proc. więcej - niemal 2400 sztuk.

- Pomimo wybuchu wojny w Ukrainie, spowolnienia gospodarczego, będącego pokłosiem pandemii COVID-19 i związanej z tymi wydarzeniami podwyżki stóp procentowych, niekorzystne z punktu widzenia rynku zjawiska nie zahamowały sprzedaży platformy Automarket.pl. W 2022 roku odnotowaliśmy wysoką liczbę transakcji oraz wzrost wolumenu ich wartości o ponad 30 proc. – mówi Paweł Pach, prezes PKO Leasing. – Utrzymanie rosnących wyników było możliwe dzięki zrozumieniu potrzeb klientów, podjęciu odpowiednich działań dotyczących zwiększenia elastyczności oferty – dodaje.

Klienci indywidualni kupują inaczej niż przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy i klienci indywidualni, decydujący się w 2022 roku na zakup na platformie Automarket.pl, wykazywali różnice w preferencjach dotyczących wybieranych marek. Ulubionym producentem firm była Skoda, na którą zdecydowało się 15 proc. kupujących z tej grupy, 14 proc. wybrało Hyundaia, a 13 proc. Opla. Auta ostatniej z wymienionych marek były z kolei najchętniej kupowane przez osoby prywatne (16 proc.), na drugim miejscu, z 12-proc. udziałem, uplasowały się Skoda i Hyundai, a na trzecim Toyota (8 proc.).

Wśród klientów, którzy zdecydowali się na zakup auta w leasingu lub wynajmie długoterminowym na platformie, rośnie udział osób prywatnych. W 2022 roku już 61 proc. umów finansowania podpisywali klienci indywidualni - to o 14 pp. więcej w porównaniu do 2021 roku. Przedsiębiorcy natomiast chętniej decydowali się na zawarcie umowy leasingu lub wynajmu w pełni przez internet - 58 proc. transakcji online dotyczyło właścicieli firm.

Wzrost udziału długoterminowych umów wynajmu

Udział umów wynajmu długoterminowego podpisywanych na 36 i 48 miesięcy na platformie Automarket.pl w 2022 roku wzrósł – odpowiednio z 32 proc. do 34 proc. oraz z 12 proc. do 14 proc. Jednocześnie spadł udział kontraktów zawartych na rok – z 30 proc. do 24 proc. Przyczyną tej zmiany może być potrzeba zabezpieczenia przed wzrostem raty, która w wynajmie pozostaje stała. Klienci chcą uniknąć również wzrostu pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem auta poprzez wybór specjalnych pakietów serwisowych.

- W 2022 roku przekonaliśmy się, że klienci decydujący się na wynajem długoterminowy, niezwykle cenią sobie model „wszystko w jednym”. Aż 92 proc. umów wynajmu zawartych przez internet na platformie Automarket.pl zostało poszerzonych o pakiet usług dodatkowych Comfort, zawierający ubezpieczenie, obsługę serwisową, serwis, wymianę i przechowywanie opon oraz samochód zastępczy na czas trwania kontraktu – mówi Tomasz Otto, Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu odpowiedzialny za rozwój Automarket.pl

Klienci decydujący się na wynajem długoterminowy chętnie korzystają również z zerowej wpłaty własnej, którą wybrało 47 proc. z nich. Dla porównania, w finansowaniu leasingowym takich osób było niecałe 6 proc.

Dobre wyniki sprzedaży w 2022 spowodowały, że oczekiwania platformy dotyczące obecnego roku są jeszcze większe. Poszerzanie oferty dostępnych aut, kontynuacja działań brandingowych oraz wdrożenie nowej infrastruktury IT mają pomóc w realizacji celów, pośród których najważniejszym jest sprzedaż ponad 4000 samochodów w 2023 roku.