Automaty paczkowe Orlenu i Poczty Polskiej. Posłanka pyta o zabieg pozbycia się konkurenta?

Posłanka Anna Wojciechowska (klub KO) pisze w swojej interpelacji :

"(...) Daniel Obajtek, prezes spółki PKN Orlen SA, zapowiedział niedawno postawienie dwóch tysięcy automatów do odbierania paczek do końca 2022 r. To tyle samo, ile do tego czasu ma zamiar postawić Poczta Polska SA w ramach usług e-commerce. PKN Orlen SA staje się zatem konkurencją dla polskich spółek – InPost i Poczty Polskiej SA. Nie byłoby w tym nic złego, gdyż wiadomo, konkurencja rodzi innowacyjność, jednak jako, że PKN Orlen SA i Poczta Polska SA są partnerami strategicznymi i spółkami Skarbu Państwa nadzorowanymi przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, to dziwne jest, że ze sobą konkurują.

Pomysł, jest o tyle zaskakujący, że tak jak w przypadku Poczty Polskiej SA odbieranie paczek z automatu wydaje się naturalnym krokiem, tak w przypadku koncernu paliwowego — już nie do końca. Z drugiej strony już teraz Paczkomaty InPostu na stacjach benzynowych można spotkać, więc może jest to bezwzględny zabieg pozbycia się „konkurenta” – polskiego przedsiębiorcy przynoszącego olbrzymie korzyści dla budżetu państwa polskiego?".

Posłanka pyta więc premiera:

1.Dlaczego PKN Orlen SA podejmuje konkurencję dla innej spółki Skarbu Państwa Poczty Polskiej SA, która w ocenie NIK z sierpnia 2021r., nie spełnia wymaganych standardów, jeśli chodzi o jakość usług, a jej rentowność od lat drastycznie spada?

2. Dlaczego bezpośrednio po informacji podanej przez prezesa Daniela Obajtka o wejściu Orlenu na rynek e-commerce, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił zmiany w ustawie Prawo pocztowe, które rekompensatami za straty Poczty Polskiej, obciążałyby wyłącznie budżet państwa? Jak Pan Minister uzasadnia zamiar wprowadzenia tych zmian?

3. Czy obie spółki – PKN Orlen SA i Poczta Polska SA mają w planach podjęcie wspólnych działań w przypadku sieci paczkomatów?

Interpelacja na razie nie uzyskała odpowiedzi. Będziemy aktualizować materiał.