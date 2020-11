Automaty paczkowe SwipBox w sieci DPD Polska

DPD Polska włącza do swojej sieci automaty SwipBox służące do odbioru przesyłek kurierskich. Do użytku klientów indywidualnych oddawane są właśnie urządzenia zlokalizowane głównie w sklepach sieci Biedronka.

Pierwszy etap współpracy ze SwipBox zakłada pojawienie się automatów paczkowych w większych miastach, m.in. w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Krakowie, w Aglomeracji Śląskiej, Trójmieście, Elblągu, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie. Docelowo urządzenia mają być dostępne na terenie całego kraju.

Automaty paczkowe to uzupełnienie sieci DPD Pickup i uelastycznienie oferty DPD na ostatniej mili. Pomyślnie przetestowaliśmy urządzenia SwipBox zwiększające efektywność naszej sieci odbiorów i cieszymy się, że mogą już z nich korzystać mieszkańcy największych miast w Polsce – powiedział Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska.