Babymarkt.de przedłuża współpracę z FM Logistic

Babymarkt.de GmbH i FM Logistic zdecydowały się na kontynuację i znaczne rozszerzenie swojej międzynarodowej współpracy.

FM Logistic współpracuje z Babymarkt.de GmbH od 2017 roku. Jest jednym z głównych partnerów spółki świadczącym usługi logistyczne w zakresie e-commerce w swoim magazynie w Tuchoměřicach, w Czechach. FM Logistic zajmuje się przetwarzaniem i konfekcjonowaniem zamówień dla szeregu produktów firmy Babymarkt, takich jak foteliki samochodowe, wózki dziecięce, meble dziecięce i pościel.

Przestrzeń magazynowa dedykowana do obsługi Babymarkt w Tuchoměřicach liczy 20 tys. mkw i mieści około 35 tys. miejsc paletowych. W szczytach aktywności przy maksymalnej ilości do 12 tysięcy zleceń dziennie o płynny przebieg realizacji zamówień dba aż 60 osobowy zespół FM Logistic. Zamówienia są sortowane dla kilku firm kurierskich w zależności od kraju dostawy, a następnie wysyłane do jednego z 14 krajów europejskich, w których działa firma Babymarkt.

- Przedłużenie współpracy z firmą Babymarkt świadczy o tym, że jako operator logistyczny spełnieniamy warunki klienta umożliwiające mu systematyczny rozwój biznesu - mówi Štěpán Ladányi, Sales Director FM Logistic CE na Czechy i Słowację. - Jesteśmy gotowi na podwojenie liczby zamówień i zwiększenie wymaganej pojemności magazynowej. Zakończyliśmy właśnie projekt, który umożliwia nam przemieszczanie kontenerów przewoźników specjalną ciężarówką na terenie platformy magazynowej w Tuchoměřicach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - dodaje.

Babymarkt obsługuje rynki B2C i B2B w 14 krajach Europy Zachodniej.