Badanie: 64 proc. MSP ma niższe przychody rdr.

O 20 p. proc. zmniejszył się w październiku odsetek polskich firm deklarujących optymistyczne nastawienie do przyszłości. Jeszcze we wrześniu 62 proc. badanych polskich przedsiębiorców na Facebooku deklarowało, że optymistycznie patrzy na przyszłość ich firm. Miesiąc później twierdziło tak już tylko 42 proc. z nich. Szósta edycja badania Global State of Small Business, realizowanego przez Facebooka, Bank Światowy i OECD pokazuje najtrudniejszą dotychczas sytuację polskich przedsiębiorstw.

23 proc. ankietowanych firm przyznało, że było zmuszone zredukować zatrudnienie, a 64 proc. twierdzi, że odnotowało niższe przychody niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 28 proc. badanych polskich przedsiębiorców uważa, że w nadchodzących miesiącach płynność finansowa będzie dla nich wyzwaniem.

Utrzymujących się ograniczeń gospodarczych obawia się 53 proc ankietowanych polskich firm. Jest to również realna obawa np. dla czeskich (44 proc.), czy włoskich (43 proc.) przedsiębiorców.

Robert Bednarski, dyrektor Facebooka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wskazuje również na pocieszający wniosek z badania: "Pomimo otwarcia gospodarki w sezonie letnim, wciąż 36 proc. badanych w październiku firm zadeklarowało, że online odpowiada za co najmniej jedną czwartą ich obrotów i nie dotyczy to tylko sklepów nastawionych stricte na e-commerce. Spodziewam się, że ten odsetek wzrośnie w sezonie świątecznym."

W ramach badania Global State of Small Business na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy ankietowano ponad 150 tysięcy firm na Facebooku działających w ponad 50 krajach. 15 proc. ankietowanych w październiku firm deklaruje, że musiało zakończyć lub zawiesić działalność w wyniku pandemii. 55 proc. deklaruje niższe przychody niż przed pandemią, a 26 proc. spośród nich z trudem jest w stanie opłacić czynsz.

W październikowym badaniu 55 proc. przedsiębiorców martwiło się się, czy będzie w stanie wspierać finansowo swoje rodziny (wobec 49 proc. w maju), a 30 proc. wyraziło obawy o zapewnienie swoim rodzinom żywności i podstawowych zasobów (w maju podobnie twierdziło 24 proc. badanych).

31 proc. badanych kobiet było zmuszonych do poświęcenia większej ilości czasu na obowiązki domowe, podczas gdy w przypadku mężczyzn ten odsetek wyniósł 26 proc. W następstwie pandemii 8 proc. badanych polskich firm musiało zawiesić działalność, ale w przypadku firm prowadzonych przez kobiety, ten odsetek wyniósł 13 proc.

Najważniejszym wyzwaniem, jakie wskazują przedsiębiorcy w czasie pandemii jest spadek popytu - globalnie obawia się tego 43 proc. badanych firm. W związku z tym przedsiębiorcy poszukują nowych rynków zbytu w środowisku online. I tak 18 proc. badanych w październiku polskich firm twierdzi, że udział kanałów cyfrowych w ich biznesie wzrósł w czasie pandemii.