Badanie: Blisko połowa największych polskich e-sklepów ma własne aplikacje do zakupów

Aplikacje mobilne to silny trend w e-commerce, fot. Shutterstock

Już 48 proc. największych polskich sklepów internetowych oferuje klientom zakupy przez natywne aplikacje mobilne lub przez aplikacje webowe. 52 proc. sprzedawców umożliwia zakupy wyłącznie przez www - wynika z badania Koszyk Roku 2020. Liderami w tym zakresie są sklepy z branży modowej i elektronicznej.

- Już 35 proc. e-sprzedawców, obok stron www, udostępnia klientom także mobilne aplikacje natywne. 8 proc. e-sklepów posiada PWA, czyli progressive web app - aplikację internetową, która uruchamia się jak zwykła strona www, ale jednocześnie umożliwia stworzenie wrażenia działania jak natywna aplikacja mobilna, m.in. poprzez możliwość ściągnięcia skrótu na pulpit telefonu. 5 proc. e-sklepów oferuje kupującym wszystkie wspomniane rozwiązania jednocześnie - zarówno aplikację natywną jak i webową – mówi Agnieszka Jabłońska-Twaróg, dyrektor komunikacji w Twisto, odpowiedzialna za badanie Koszyk Roku 2020.

W badaniu uwzględnione są wyłącznie aplikacje, które pozwalają klientowi przejście przez cały proces zakupowy (od wyboru produktu, przez złożenie zamówienia po dokonanie płatności) i jednocześnie działają na systemie Android, z którego korzysta przeszło 95 proc. użytkowników w Polsce.

- Z pierwszych analiz wynika, że liderami jeśli chodzi o aplikacje spełniające powyższe kryteria są branże modowa i elektroniczna. Istnieje też grupa sklepów, które co prawda nie umożliwiają dokonania zakupu przez aplikację, ale oferują za ich pośrednictwem programy lojalnościowe, wyszukanie najbliższych sklepów stacjonarnych czy przechowywanie paragonów. Przykładem takiego rozwiązania jest aplikacja sklepu Apart. Niektóre sklepy, np. Vitkac, jako marki premium oferują klientom aplikacje wyłącznie na system iOS. Pokazuje to, że sklepy coraz bardziej świadomie podchodzą do dobierania odpowiednich rozwiązań do potrzeb swoich grup docelowych, analizując dane o ruchu - mówi Agnieszka Księżyk, Senior Business Design Consultant, z Edisondy, która jest partnerem badania.

Koszyk Roku to badanie jakości serwisu w sklepach internetowych działających w Polsce, organizowane przez Twisto w partnerstwie z ING Bankiem Śląskim, Mastercard i Edisondą. Podczas badania specjaliści user experience testują strony internetowe 100 największych sprzedawców on-line pod kątem kilkuset kryteriów, wcielając się w rolę klienta i zwracając uwagę na usprawnienia i utrudnienia podczas zakupów. W efekcie powstaje ranking sklepów najbardziej przyjaznych kupującym.