Badanie: Jeśli aplikacja działa źle, konsumenci obwiniają markę

92% respondentów oczekuje niezawodnego działania usług cyfrowych za każdym razem. Fot. Shutterstock

Użytkownicy nie mają cierpliwości do aplikacji, z których nie byli zadowoleni. Winę za pojawiające się problemy przypisują automatycznie aplikacji i marce, bez względu na to, co było faktyczną przyczyną – wynika z badania Cisco AppDynamics.

76% konsumentów deklaruje, że ich oczekiwania wobec usług cyfrowych wzrosły od początku 2020 roku.

Obecnie 60% konsumentów obwinia aplikację i markę, gdy napotkają problem z usługą cyfrową, którą dostarczają – niezależnie od faktycznej przyczyny jego wystąpienia.

57% konsumentów deklaruje, że marki mają tylko jedną szansę na to, aby spełnić ich oczekiwania, a jeśli świadczona przez nie usługa cyfrowa nie okaże się dość dobra, nie skorzystają z niej ponownie.

Cisco AppDynamics opublikowało najnowszy raport z serii App Attention Index, w którym przeanalizowano zachowania w przestrzeni cyfrowej ponad 13 tys. konsumentów.

Konsumenci a marki

Od początku 2020 roku, wskutek pandemii COVID-19, konsumenci bardziej niż kiedykolwiek wcześniej stali się zależni od usług cyfrowych. Zmienił się również sposób interakcji z markami, zakupu towarów i korzystania z usług oraz podejmowania decyzji zakupowych. Według badania Cisco AppDynamics, użytkownicy wykorzystają obecnie o 30% więcej aplikacji niż przed pandemią.

Aż 76% konsumentów deklaruje, że ich oczekiwania wobec usług cyfrowych wzrosły od początku 2020 roku. Gdy nie zostaną one spełnione, 60% z nich automatycznie obwinia aplikację i markę – bez względu na to, gdzie faktycznie leży problem. Nie ma znaczenia, czy źle działa sama aplikacja, np. strony ładują się wolno albo usługa jest chwilowo niedostępna; czy też przyczyną jest np. jakość połączenia z Internetem, powolne działanie bramek płatniczych czy błędy techniczne po stronie dostawców zewnętrznych. Dla konsumentów jest to nieistotne – odpowiedzialność zawsze spadnie na markę.

72% osób uważa, że zapewnienie perfekcyjnego działania usługi cyfrowej lub aplikacji to odpowiedzialność marki

92% respondentów oczekuje niezawodnego działania usług cyfrowych za każdym razem.

Usługi cyfrowe pomogły konsumentom przetrwać pandemię

Konsumenci zaczęli jeszcze bardziej wykorzystywać aplikacje i usługi cyfrowe do kontaktów społecznych, gdy nawiązywanie ich w sposób tradycyjny stało się niemożliwe lub znacznie utrudnione. Według badania Cisco AppDynamics większość osób (85%) twierdzi, że usługi cyfrowe stały się niezbędnym elementem ich życia codziennego, a 84% deklaruje, że pomogły im przetrwać pandemię. Konsumenci doceniają te marki, które zainwestowały w swoje usługi cyfrowe w tym trudnym okresie.