Badanie: Konsumenci kupują smartfonem i odchodzą od globalnych marek

W tym roku 40 proc. konsumentów wybierze i kupi prezent walentynkowy przez smartfona, a wielu z nich zrezygnuje z zakupów u globalnych marek na rzecz oryginalności i wyjątkowości. Obecnie, już dwie trzecie kupujących deklaruje, że woli wspierać lokalne firmy - wynika z danych firmy PayPal.

– Walentynki to idealna okazja by wybierając oryginalne prezenty wesprzeć małe i średnie e-sklepy. Jako że małe firmy zazwyczaj inwestują swoje zyski we własny biznes, zatrudniają pracowników z okolicy i zaopatrują się w danym regionie, to także działanie na rzecz lokalnej ekonomii – podkreśla Marcin Glogowski, dyrektor zarządzający PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej.

Konsumenci coraz rzadziej kupują w sklepach stacjonarnych filmy, gry czy książki, a liczba subskrybentów serwisów streamingowych systematycznie rośnie. Obecnie korzysta z nich już 43 proc. Polaków. Produkty cyfrowe to ekologiczny prezent – nie wymaga transportu do domu, czy plastikowego opakowania.