Badanie: Poczta Polska traci na rzecz Paczkomatów InPost

Z raportu E-commerce w Polsce 2020 wynika, że dla aż 53 proc. polskich internautów, jednym z czynników decydujących o zakupach w internecie jest możliwość wyboru spośród kilku sposobów dostarczenia bądź odbioru przesyłki.

Firma IMKER przeanalizowała preferencje klientów obsługiwanych przez nią sklepów internetowych w wyborze przewoźników od stycznia do lipca tego roku. Z danych dotyczących ponad 180 tys. zamówień w 150 sklepach wynika, że do marca 2020 Poczta Polska była niekwestionowanym liderem wśród kupujących. Pandemia zrewidowała jednak potrzeby klientów i możliwości Poczty.



Sklepy internetowe obsługiwane przez IMKER oferują zazwyczaj co najmniej trzy sposoby wysyłki, tak aby zadbać o różne potrzeby kupujących. Dla większości klientów końcowych wybór determinuje cena. Sklepy oferują zazwyczaj dwa sposoby doręczenia przesyłek: Paczka w Ruchu oraz Poczta Polska. Kolejnym popularnym wyborem sklepów internetowych są Paczkomaty InPost, przeznaczone przede wszystkim dla osób, które chcą samodzielnie decydować o tym, kiedy i skąd odbiorą paczkę.

Sklepy umożliwiają także wybór usług kurierskich DPD, które w ponad 98 proc. przypadków doręczane są już na drugi dzień roboczy.

– Wciąż najwięcej paczek wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zauważyliśmy jednak poważny spadek zainteresowania tą formą wysyłki w trakcie trzech miesięcy od marca do maja. W tym czasie klienci znacznie częściej wybierali Paczkomaty InPost, które za sprawą nowej funkcji w aplikacji, umożliwiającej bezdotykowe otwarcie paczkomatu, były bezpieczniejsze niż bezpośredni odbiór od listonosza czy kuriera – komentuje Magdalena Bednarz, kierownik działu obsługi klienta w IMKER.



Zdarza się, że sklepy internetowe umożliwiają swoim klientom wybór dostawy w jednej, ujednoliconej cenie, niezależnie od przewoźnika. Klienci najchętniej wybierają wysyłkę do paczkomatu. Drugim najpopularniejszym wyborem jest Poczta Polska, a trzecim kurier DPD.

Pandemia nie pozostała bez wpływu na przesyłki międzynarodowe. W IMKER przesyłki międzynarodowe obsługuje Fedex, DPD i GLOBAL Expres (usługa międzynarodowa Poczty Polskiej). Zainteresowanie tym ostatnim spadło wśród klientów sklepów obsługiwanych przez IMKER aż o 91 proc.