Badanie: Ponad 40 proc. Polaków zamierza wydać na Black Friday tyle co w poprzednich latach

Tegoroczny Black Friday upłynie pod znakiem pandemii COVID-19. Bez wątpienia koronawirus osłabi nieco zakupowy zapał łowców okazji, choć znaczna część Polaków zachowuje optymizm. 42 proc. ankietowanych zadeklarowało, że pandemia nie wpływa na wysokość kwoty, jaką zamierzają wydać podczas tegorocznego Black Friday i przeznaczą na zakupy w tych dniach tyle, co zwykle. 6 proc. osób planuje wydać nawet więcej w porównaniu do poprzednich lat. Obok nich jest jednak grupa 34 proc. osób, które przyznały, iż w obecnej sytuacji na zakupy w tym dniu przeznaczy mniejsze niż zwykle kwoty.

Prawie 50% ankietowanych w tym roku planuje przeznaczyć na piątkowe zakupy kwotę przekraczającą 300 zł. Jest też grupa wciąż niezdecydowanych - co czwarty respondent jeszcze nie ustalił konkretnego budżetu.

Według najnowszego PAYBACK Opinion Poll, preferencje zakupowe Polaków różnią się w zależności od płci respondentów. Podczas Black Friday Panie kupują przede wszystkim odzież i buty (38% odpowiedzi), kosmetyki i perfumy (17%), a także elektronikę (11%). Uwagę Panów przyciągają zaś kolejno: elektronika (34%), odzież i buty (23%) oraz artykuły RTV i AGD (16%).

A jak wyglądają tegoroczne plany łowców okazji? Co czwarty ankietowany zamierza zapolować na odzież i obuwie, co piąty na elektronikę, a na kosmetyki i perfumy – 13% spośród wszystkich respondentów. W przypadku osób, które mają wiedzę także o Cyber Monday, największym powodzeniem cieszyć się będzie elektronika, którą w tej grupie wskazał co trzeci ankietowany.

W trakcie Black Friday najczęściej staramy się łączyć zakupy stacjonarne i online: z obydwu tych sposobów korzysta 55% osób biorących udział w badaniu. Wyłącznie w internecie kupuje co piąty z respondentów (22%). Jeśli robimy zakupy online, najczęściej korzystamy z laptopa (37%), smartfona (33%) i komputera stacjonarnego (28%). Przy tym to kobiety chętniej do zakupów wykorzystują smartfon: tę opcję wskazało 45% pań i tylko 21% panów.

Niemal 90% Polaków wie, na czym polega Black Friday, a 60% ankietowanych robiło w tym dniu zakupy, korzystając ze specjalnych promocji. Jeśli chodzi o bieżący rok, co trzeci ankietowany zadeklarował chęć zapolowania na okazje właśnie w trakcie tego dnia, jednak większość respondentów (57%) jeszcze nie wie, czy w tym roku skorzysta z ofert w trakcie Black Friday.

Słabiej prezentuje się świadomość akcji Cyber Monday. Ponad połowa Polaków (53%) nie wie, na czym polega to zakupowe święto, a 61% ankietowanych jeszcze nie robiło w tym dniu specjalnych zakupów. Siedmiu na dziesięciu respondentów nie zdecydowało, czy w tym roku skorzysta z promocji w trakcie Cyber Monday. 18% osób, które znają tę akcję, zamierza jednak wziąć w niej udział.

Pomimo dużej świadomości Black Friday, tylko 46% ankietowanych potrafi wskazać konkretną datę, na którą w tym roku przypada ten dzień. Co ciekawe, wiedza ta jest powszechniejsza wśród kobiet (o 16% więcej w porównaniu do mężczyzn).