Badanie: Seniorzy preferują dostarczenie e-zakupów do domu

Seniorzy preferuja dostawę do domu, fot. mat. pras.

Pandemia koronawirusa rozszerzyła grono e-nabywców, wśród których coraz większą grupę stanowią osoby po 55. roku życia. Dojrzalsi e-konsumenci decydując się na zakupy w sieci zwykle kierują się konkretną potrzebą i wykazują wiele zachowań charakterystycznych dla osób stawiających w internecie pierwsze kroki.

Jak wskazała analiza Barometr E-shopper DPDgroup, w 2020 r. w Europie przybyło 15 milionów nowych e-nabywców, wśród których osoby po 55. roku życia stanowią bardzo silną grupę. Zgodnie z danymi GUS seniorzy (osoby po 65. roku życia) to dziś ok. 24% populacji, a jak wskazują dane Unii Metropolii Polskich do 2050 liczba ta ma zwiększyć się do 40%. Według GUS dziś ponad 30% z nich korzysta z Internetu. To pozwala przypuszczać, że grono e-konsumentów dojrzałych wiekiem będzie się powiększać, co stanowi ważny czynnik rozwoju rynku e-commerce.

Jak e-konsumenci – seniorzy dokonują zakupów w sieci?

Dojrzalsi e-konsumenci decydując się na zakupy w sieci zwykle kierują się konkretną potrzebą i wykazują wiele zachowań charakterystycznych dla osób stawiających w internecie pierwsze kroki. Poszukują zaufanych dostawców i mają mniejsze wymagania dotyczące różnych opcji doręczeń. Oczekują jednak, że cały proces będzie łatwy i wygodny. W odróżnieniu od tzw. „milenialsów” nie są nastawieni na nowinki technologiczne i – choć obsługa smartfona nie jest im obca – rzadziej korzystają z urządzeń mobilnych. Jak wykazała analiza Barometr E-shopper 2020 aż 90% z nich używa komputera stacjonarnego do zakupów online. Decyzje zakupowe podejmują z rozwagą i ostrożnie. Preferują dobrze znane sobie produkty, które dotychczas nabywali w sklepach stacjonarnych. Wybierając artykuły, rzadziej niż osoby młodsze kierują się przekazem z mediów społecznościowych. Nie wykorzystują też popularnych w innych grupach wiekowych porównywarek cenowych, rekomendacji czy płatności kartą. Zwracają także ogromną uwagę na bezpieczeństwo transakcji wiedząc, że czasem padają ofiarą cyberprzestępstw.

Czego dojrzalsi e-konsumenci oczekują od doręczenia?

Osoby po 55. roku życia oczekują, że otrzymają zamówiony w sieci produkt sprawnie, bezpiecznie i pod same drzwi. Choć punkty odbioru paczek cieszą się popularnością, jak wskazała analiza Barometr E-shopper 2020 aż 92 proc. reprezentantów tej grupy preferuje doręczenia do domu. Podobnie jak w przypadku e-sklepów cenią rozwiązania ułatwiające bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy – w tym wypadku kurierem.