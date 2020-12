Badanie: Średnia wartość koszyka online to 250 zł, na FMCG przeznaczamy ponad 96 zł

Prezenty kupimy głównie online, fot. Shutterstock

Średnia wartość internetowego koszyka zakupowego Polaków badanych w tym roku na przełomie października/listopada to 250 zł. W przypadku zakupów FMCG wartość ta wynosi 96,40 zł, a dla dóbr trwałych 436,30 zł. Co trzeci polski klient eCommerce jest „apostołem” zakupów online – jest klientem zaangażowanym w tę formę zakupów, szuka okazji, kupuje więcej niż przed pandemią i bardzo dotknąłby go brak możliwości robienia e-zakupów - wynika z raportu OpinionWay „Zmiany w branży e-commerce w Polsce”.

Polacy wskazują średnio trzy bariery w dokonywaniu zakupów online, z czego ponad połowa dotyczy kwestii związanych z dostawą. Najbardziej przeszkadza nam konieczność zapłaty za wysyłkę (34%), brak możliwości wypróbowania produktu przed zakupem (32%), a także obawa przed nieotrzymaniem przesyłki (27%).

Z badania zrealizowanego przez firmę badawczą OpinionWay wynika, że w tym roku, 64% Polaków planuje zakup podarunków przez internet. Prezenty online w zdecydowanej większości będą kupowały osoby w wieku 18-29 lat (71%) oraz 30-39 lat (70%). Jednak nie jest to tylko domena młodego pokolenia. Zakupy w ten sposób planuje zrobić ponad połowa osób w wieku 50-59 lat (58%) i co zaskakujące, również ponad połowa seniorów 60+ (57%)! Osoby starsze coraz częściej korzystają z internetu i jego możliwości.

Topową kategorią planowaną w tym roku, jako prezent kupiony online są książki, film i muzyka (31%). Inne popularne kategorie to w kolejności kosmetyki i perfumy (28%) oraz odzież i moda (27%). W roku ubiegłym kosmetyki znajdowały się na pierwszym miejscu planowanych prezentów świątecznych.

Na piąte miejsce na liście upominków wpisuje się obecnie elektronika – aż 17% Polaków deklaruje zakup produktów z tej kategorii. Jest więc szansa, że m.in. ta kategoria napędzi tegoroczne wydatki na prezenty świąteczne, na „regularne” zakupy elektroniki Polacy wydają średnio prawie 900 zł.