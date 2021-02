Badanie: W 2020 roku Polacy kupowali online laptopy, sprzęt do fitnessu i... szkrzynki pocztowe

Platforma ShopALike sprawdziła, co kupowaliśmy w internecie, fot. shutterstock

Aby zrozumieć, w jaki sposób rok 2020 zmienił nawyki zakupowe konsumentów portal zakupowy ShopAlike/LadenZeile przeanalizował wzorce zakupowe w 13 europejskich krajach i porównał dane dotyczące wyszukiwań konsumenckich w latach 2020 i 2019. - Gdy przyjrzymy się ogólnym danym zakupowym za rok 2020, możemy zauważyć, że produkty związane z domem, takie jak meble, zanotowały w porównaniu z poprzednim rokiem największy wzrost popularności - piszą autorzy badania.

Lista 10 produktów najlepiej sprzedających się za pośrednictwem platformy potwierdza te słowa. Największy wzrost zainteresowania zanotowaliśmy w przypadku ciężarków fitness (+9349% w roku 2020 w porównaniu z poprzednim); w pierwszej dziesiątce (na szóstym miejscu) znalazły się także hantle (+1017%). Na drugim miejscu najbardziej pożądanych produktów znalazły się maseczki (+8162%). Inne produkty ochrony zdrowia, wzrost zainteresowania którymi należy bezpośrednio wiązać z pandemią to termometry, które znalazły się na 8. miejscu (+539%) i jednorazowe rękawiczki, które zamykają tę listę na miejscu 10. (wzrost o 345% w roku 2020 w porównaniu z poprzednim).



Dodatkowy czas spędzany w domu sprawił także, że wiele osób odkryło w sobie pasję do natury i zaczęło rozważać bardziej ekologiczne rozwiązania w życiu. Nie dziwi zatem wzrost zainteresowania kompostami do uprawy roślin, które uplasowały się na 3. miejscu, co oznacza wzrost o 1510% w porównaniu z rokiem 2019. Na popularności zyskały także rodzinne rozrywki, którym można oddawać się w domu, takie jak układanie puzzli (4. miejsce i wzrost o 1149%).

Jeśli chodzi o modę, to również tutaj zanotowaliśmy wzrost zainteresowania, ale jedynie w przypadku mody wiosennej. Ta znalazła się na 5. miejscu na naszej liście, w wyniku wzrostu o 1019% w porównaniu z rokiem poprzednim.



Zmiany nawyków konsumentów są zauważalne także na polskim rynku. W 2020 Polacy znacznie bardziej zainteresowali się artykułami sportowymi, dekoracjami i meblami, jak również artykułami biurowymi. Konsumenci szukali bowiem sposobu na lepsze zaadoptowanie do życia swojej domowej przestrzeni, w której teraz musieli spędzać niemal cały swój czas. Chodziło nie tylko o funkcjonalność i przytulność, ale także o przygotowanie miejsca do pracy, nauki, prowadzenia telekonferencji, ale też uprawiania fitnessu.



Na pierwszym miejscu na liście pięciu najpopularniejszych kategorii produktowych znalazły się laptopy (wzrost o 121% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Zdecydowanie wpisuje się w to trend zdalnego nauczania i pracy podczas lockdownu. Drugie miejsce zajęły świąteczne dekoracje, których popularność wzrosła w 2020 roku o 40%. Zaskakująco wysoką, czwartą, pozycję zajęły skrzynki pocztowe, w przypadku których zanotowano wzrost o 20%. Było to związane z rządowymi regulacjami wprowadzonymi przed wyborami prezydenckimi, które nakładały grzywnę sięgającą nawet zł 10000 na osoby nieposiadające skrzynki na listy.