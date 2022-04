Baker McKenzie na EEC: E-biznesy powinny się skupić na pryncypiach

Ekspert zwrócił uwagę, że firmy będące przedmiotem zainteresowania UOKiK-u to giganci handlu. - Komu przygląda się Urząd? Amazonowi, Allegro, OLX, Uberowi, Glovo i Vinted - to duże, bogate podmioty, ale mają problemy w takich kwestiach, jak zmiana regulaminu czy klauzule modyfikacyjne. To skutkuje m.in. tym, że konsument nie wie, że w ogóle wprowadzono jakieś zmiany i nie może np. odstąpić od umowy. Zalecam więc branży powrót do podstaw - powiedział Marcin Trepka.

Personalizacja nieuregulowana prawnie

Jak przepisy odnoszą się do kwestii personalizacji i danych osobowych konsumentów? - To ciekawe prawnie zagadnienie, bo nie jest bezpośrednio uregulowane w przepisach. To coś na styku prawa ochrony konsumentów i nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony danych osobowych. Dyrektywa Omnibus również traktuje ten temat bardzo pobieżnie, i to wyłącznie w zakresie automatycznej personalizacji ceny. W skrócie: firmy mogą to robić, ale za zgodą konsumenta. Osoba będąca podmiotem personalizacji musi wyrazić zgodę, że określone dane będą przekazywane i wykorzystywane - tłumaczył przedstawiciel Baker McKenzie.

Dyrektywa Omnibus - rewolucji nie będzie?

Dyrektywa Omnibus jest jednym z kroków unijnego legislatora, który ma chronić konsumenta. Czy szykuje się rewolucja na rynku e-commerce?

- Nie - uważa Marcin Trepka. - Sedno tej regulacji zasadza się ochronie najbardziej newralgicznego elementu, czyli sytuacji przed zawarciem umowy. Chodzi o to, żeby nie wprowadzać kupującego w błąd, podać jasną, pełną informację, nie manipulować przed dokonaniem zakupu.

Podobnie jest w kwestii opinii o produktach i sprzedawcach. Konsumenci biorą je pod uwagę, jest to istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji, a tymczasem mamy już firmy, które specjalizują się w tworzeniu takich treści. Dyrektywa mówi, że opinie powinny być prawdziwe i pochodzić od realnych konsumentów. Inaczej zostanie to uznane za nieuczciwą praktykę rynkową. Jest także kwestia promocji. Klienci chcą zrobić zakupy w korzystnych cenach, a często okazuje się, że promocji wcale nie było, bo poprzedzały ją podwyżki. Dlatego przy każdej obniżce sprzedawca będzie musiał wskazać, jaka była najniższa cena produktu w okresie sprzed 30 dni - tłumaczył ekspert.