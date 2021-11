Baker McKenzie: UOKiK bacznie przygląda się platformom typu Glovo, Vinted

- W ciągu kilku zaledwie miesięcy możemy zaobserwować wszczęcie postępowań przeciwko kilku różnym platformom przez polskiego regulatora. Wynika to z bardzo szybkiego rozwoju nie tylko aplikacji ale w ogóle handlu internetowego. Prezes UOKiK bacznie obserwuje rozwój tych platform i bierze sobie do serca skargi konsumentów. Urząd reaguje na te skargi, wszczyna postępowania. Główny zarzut dotyczy wprowadzania konsumentów w błąd poprzez nieprzekazywanie jasnych, pełnych informacji co do umowy czy też naliczania opłat, o których konsumenci nie są wystarczająco informowani - mówi Marcin Trepka, partner Baker McKenzie, w rozmowie z dlahandlu.pl.

Przeczytaj także: Dyrektor Transgourmet opowiada o przyszłości polskiej gastronomii na FRSIH

Jak podkreśla, na razie UOKiK nie wydał żadnej decyzji, mamy do czynienia tylko z postępowaniami które trwają. - W naszej opinii możemy spodziewać się natężenia działalności organu i wszczynania postępowań wobec kolejnych platform, ze względu na ich popularność, ale też świadomość konsumentów, którzy wysyłają skargi do urzędu - mówi ekspert.

Jego zdaniem, platformy zakupowe powinny uważać przede wszystkim na komunikację z konsumentami. UOKiK zwraca uwagę na to, czy zarówno przed jak i po zawarciu umowy jest jasność informacji a nawet, jak się okazuje w niektórych postępowaniach, zwraca uwagę na czas w którym ta informacja jest przekazywana.

- Z naszej perspektywy polecalibyśmy przede wszystkim prowadzenie komunikacji w sposób najbardziej jasny i konkretny, umożliwiający konsumentowi podjęcie decyzji co do zawarcia umowy i nie wprowadzającej go w błąd - podsumowuje Marcin Trepka.