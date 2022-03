Bank Pocztowy nie realizuje przekazów pieniężnych poprzez MoneyGram do Rosji

W placówkach Banku Pocztowego oraz placówkach pocztowych nie ma już możliwości nadawania przekazów pieniężnych do Rosji. Nadal można wykonywać przekazy międzynarodowe MoneyGram do ponad 200 krajów na całym świecie, w tym do Ukrainy. To największa taka sieć umożliwiająca przekazy MoneyGram w Polsce.

Bank Pocztowy współpracuje z MoneyGram od 2008 roku. Co roku poprzez sieć Banku i placówki Poczty Polskiej realizowanych jest około 500 tysięcy przekazów.