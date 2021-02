Bank Pocztowy przystępuje do Izby Gospodarki Elektronicznej

Bank Pocztowy podpisał umowę o współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Dzięki dostępowi do firm zrzeszonych e-Izby i bliższym kontaktom z ekspertami e-commerce, Bank będzie lepiej rozwijać swoje usługi cyfrowe i dopasowywać je do potrzeb rynku. Bank Pocztowy pracuje obecnie między innymi nad uruchomieniem śledzenia przesyłek pocztowych Poczty Polskiej z poziomu własnej aplikacji mobilnej.

– Rozwój sektora e-commerce gwałtowanie przyśpieszył w ostatnich kilkunastu miesiącach głównie z powodu trwającej pandemii. Jego wartość szacuje się obecnie na ponad 60 miliardów złotych. Bank Pocztowy chce czynnie uczestniczyć w tym sektorze. Przystąpienie do e-Izby ułatwi nam dostęp do szerokiego grona partnerów działających na rynku e-commerce. Z jednej strony pozwoli to na lepsze dopasowanie usług cyfrowych do potrzeb naszych klientów. Z drugiej zaś strony efektywniej będziemy mogli wspierać naszego głównego akcjonariusza – Pocztę Polską w rozwoju nowych technologii związanych z e-commerce. Obecnie pracujemy między innymi nad wdrożeniem usługi śledzenia przesyłek pocztowych z poziomu aplikacji mobilnej Banku Pocztowego. To będzie nowa oferta zarówno dla naszych klientów, jak i osób korzystających z usług Poczty Polskiej. Usługę uruchomimy w połowie bieżącego roku – komentuje Marcin Ledworowski, członek zarządu Banku Pocztowego



Izba Gospodarki Elektronicznej jako najważniejsza organizacja z obszaru e-commerce, reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie.