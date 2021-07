Barbora już sprzedaje w Łodzi

Barbora.pl sprzedaje w Łodzi; fot. materiały prasowe

Barbora kontynuuje swoją ekspansję w Polsce. Po debiucie na warszawskim rynku i wejściu do Trójmiasta, internetowy sklep spożywczy z krajów bałtyckich udostępnia swoje usługi dla mieszkańców Łodzi.

- Wyróżnikami marki Barbora i jej zespołu są ambicja i szybkość działania. Weszliśmy do Polski z wypracowanym modelem biznesowym, który pozwala nam na szybką ekspansję i oferowanie naszych usług coraz większej liczbie osób. Dlatego, uwzględniając nasze możliwości operacyjne w Warszawie, podjęliśmy decyzję o wejściu również do Łodzi. Łącznie mamy 1,5 mln potencjalnych klientów. Chcemy im zaoferować wysoką jakość obsługi, atrakcyjny wachlarz produktów na potrzeby codziennych zakupów oraz dobre, konkurencyjne oferty promocyjne. Jesteśmy przekonani, że poprzez ekspansję w nowych miastach i budowanie marki Barbora dążymy do wzmocnienia całego rynku e-grocery w Polsce – mówi Andrius Mikalauskas, prezes zarządu Barbora Polska.

W ciągu nieco ponad pół roku działalności zasięg sklepu internetowego Barbora.pl objął Warszawę i tereny aglomeracji warszawskiej, rynek trójmiejski, a teraz także Łódź.

Spółka należy do Grupy Maxima, która w Polsce jest właścicielem sklepów Stokrotka.