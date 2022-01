Barbora: Kontynuujemy ekspansję w Polsce, nie zmieniamy polityki cenowej

Jak ocenia Pan sytuację na rynku e-grocery w Polsce i krajach bałtyckich?

Viktoras Juozapaitis, dyrektor zarządzający Barbora.pl: E-commerce w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Na rynku pojawiają się kolejni nowi gracze, zwłaszcza z ofertą szybkich dostaw. Mamy oczy szeroko otwarte, by utrzymać wysokie standardy jakości i zaoferować naszym klientom najlepsze doświadczenia zakupowe.

Z racji pandemii konsumenci mieli dużo czasu, by odkryć wszystkie zalety zakupów w sieci i wielu z nich wypracowało już w sobie nowe nawyki zakupowe. Jednocześnie jako społeczeństwo Polacy zaczęli bardziej cenić sobie chwile spędzane z bliskimi, rozpoczęli nowe aktywności, nowe hobby itd. Przekonali się, że zakupy w e-sklepie oszczędzają ich czas i są wygodniejszym sposobem na szybkie zaopatrzenie się w produkty codziennego użytku. Dlatego coraz chętniej i częściej po nie sięgają.

W krajach bałtyckich popyt na e-grocery również nie maleje, a w zeszłym roku na rynek weszło kilku nowych graczy oferujących szybką dostawę. By zwiększyć wydajność i sprostać rosnącemu popytowi Barbora na Litwie otworzyła swój pierwszy hybrydowy dark store w Wilnie. Myślimy również nad wdrożeniem rozwiązań wspierających automatyzację w najbliższej przyszłości.

Co będzie dla Barbory największym wyzwaniem w tym roku?

Jeśli chodzi o rynek polski – przed nami kolejny aktywny rok. Mamy bardzo konkretne plany rozwoju. Chcemy dotrzeć z naszą ofertą do jak największej liczby Polaków, dlatego lada moment (jeszcze w styczniu br.) startujemy ze sprzedażą w Krakowie. To kolejne po Katowicach duże miasto

w zasięgu działania Barbora.pl. A to oczywiście dopiero początek naszej ekspansji w 2022 roku. Wraz z rosnącym popytem na usługi sklepu Barbora.pl będziemy również dalej powiększać nasz polski zespół. W planach jest także dalsze poszerzanie naszego asortymentu – tak, abyśmy mogli zaoferować polskim konsumentom ich ulubione produkty. A wszystko to przy zachowaniu ciągłej troski o najwyższe standardy i jakość obsługi oraz jak najlepsze doświadczenia zakupowe.

Niewątpliwie jednym z wyzwań 2022 roku zarówno w Polsce, jak i krajach bałtyckich, będzie zmieniający się rynek pracy, a w konsekwencji trudność w pozyskaniu pracowników, w szczególności kurierów i osób odpowiedzialnych za kompletowanie zamówień (pickerów). W związku z tym koncentrujemy wszystkie siły, by pozyskać najlepszych kandydatów do pracy w teamie Barbora. W krajach bałtyckich już teraz wzmocniliśmy nasze działania na rzecz podniesienia jakości i wydajności m.in. otwierając wspomniany już pierwszy hybrydowy dark store w Wilnie. Ponadto podnieśliśmy pensje kurierów i pickerów.

W Polsce mamy inflację najwyższą od 21 lat, a sama żywność drożeje najsilniej od 2011 roku. Czy w związku z tym zmieniły się zachowania konsumentów?

Na ten moment nie dostrzegamy większych zmian w zainteresowaniu e-zakupami. W miastach, w których jesteśmy obecni już od kilku miesięcy w koszyku klienta widzimy lekko zwiększony procent produktów objętych promocjami. W nowych miastach (Górny Śląsk, w tym Katowice i okoliczne miejscowości) trend ten jest bardziej widoczny.

Świadomość klientów w zakresie e-grocery jest coraz większa, tak więc łatwiej jest formować dla nich odpowiednią ofertę. Na Barbora.pl klienci znajdą konkurencyjne produkty oraz atrakcyjne promocje, które mają im pomóc w oszczędzaniu. Na bieżąco analizujemy sytuację rynkową. Na ten moment nie przewidujemy zmiany polityki cenowej.