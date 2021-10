Barbora nie zwalnia i wchodzi do kolejnego miasta

W związku z wejściem do nowego regionu, Barbora planuje otwarcie lokalnego centrum dystrybucyjnego w Katowicach. W sposób znaczący poszerzy również swój zespół.

Istotnym elementem oferty sklepu są regionalne wyroby, cenione przez mieszkańców danego miasta, dlatego firma prowadzi już rozmowy z lokalnymi dostawcami. Ich ofertę będzie stale poszerzać w oparciu o preferencje lokalnych konsumentów.

Barbora wchodzi na Górny Śląsk

Kurierzy Barbora.pl dostarczą produkty spożywcze oraz artykuły gospodarstwa domowego nie tylko pod drzwi mieszkańców Katowic, ale również Będzina, Bytkowa, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Mikołowa, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tychów, Wełnowca, Wojkowic oraz Zabrza.

Przeczytaj także: Venipak postawi 600 bezdotykowych maszyn paczkowych

- Zgodnie z naszymi założeniami kontynuujemy ekspansję i rozwój rynku e-commerce w Polsce. Zaufanie do sektora e-grocery rośnie, coraz więcej jest też w Polsce klientów, dla których zakupy spożywcze online stają się głównym źródłem pozyskiwania żywności i artykułów codziennego użytku. Rosną też oczekiwania e-konsumentów, którzy chcą otrzymywać swoje zamówienia jak najszybciej. Dlatego idziemy za ciosem, uruchamiając nasze struktury w zupełnie nowym dla nas regionie. Mieszkańcy wybranych miast Górnego Śląska mogą liczyć na ponadprzeciętną jakość i szybkość obsługi dzięki naszej własnej flocie kurierów oraz bardzo konkurencyjne ceny – mówi Andrius Mikalauskas, Chairman of the Board, Barbora.pl.

Zamówienia realizowane na www.barbora.pl są dostarczane do domów tego samego dnia, 7 dni w tygodniu, również w niedziele.

Barbora jest już w Warszawie, Trójmieście i Łodzi.

Barbora to największy internetowy sklep spożywczy w krajach bałtyckich, który od stycznia 2021 prowadzi działalność w Polsce. Spółka należy do Grupy Maxima, która w Polsce jest właścicielem sklepów Stokrotka.

Swoją działalność rozpoczęła na Litwie w 2014 roku. W efekcie dynamicznego rozwoju spółka uruchomiła ekspansję na kolejne rynki. W 2018 roku weszła do Łotwy i Estonii, zajmując w tych krajach wiodącą pozycję. Jej obroty w 2020 roku wzrosły ponad dwukrotnie i wyniosły 104 mln EUR. W 2020r. Barbora wdrożyła zakrojony na szeroką skalę plan rozwoju na rynkach lokalnych.