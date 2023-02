Barbora.pl: Debiut w Polsce był trudny, ale udany

– Ostatnie dwa lata to bardzo duża dynamika, testowanie nowych usług, podejmowanie odważnych decyzji biznesowych czy wprowadzanie rozwiązań upraszczających doświadczenia zakupowe klientów. Przez ten okres realizowaliśmy ten sam cel – być wyborem nr 1 Polaków, jeśli chodzi o firmy e-grocery. Obserwujemy stały wzrost bazy aktywnych klientów, rozszerzyliśmy usługę dostawy do domu z Warszawy na 5 kolejnych miast. W 2022 zwiększyliśmy asortyment o ponad 4000 SKU w stosunku do roku 2021 i dostosowaliśmy go do potrzeb naszych klientów. Po dwóch latach działalności BARBORA jest dobrze rozpoznawalną marką w miastach, w których jesteśmy i cieszy się zaufaniem tysięcy klientów. – mówi Viktoras Juozapaitis, dyrektor zarządzający Barbora Polska.

Barbora uruchomiła internetową sprzedaż żywności i artykułów codziennego użytku dwa lata temu w styczniu. Jako pierwsi z dobrodziejstw nowej usługi skorzystali mieszkańcy Warszawy. W ciągu półtora roku sklep rozszerzył usługę dostaw do domu na Łódź, Trójmiasto, Kraków, Katowice i Wrocław. W 2022 roku liczba rejestracji nowych klientów wzrosła o 150%, liczba zrealizowanych zamówień zwiększyła się 3-krotnie, a flota samochodów dostawczych wzrosła ponad dwukrotnie.

Aż 95%* ankietowanych w badaniu użytkowników platformy Barbora.pl ocenia ją pozytywnie, przy czym 52% ocenia ją bardzo dobrze, a 43% dobrze. Największy odsetek osób (35%) robi zakupy raz w tygodniu, a wśród nich najwięcej jest mieszkańców Warszawy i Trójmiasta. Aż 83% klientów kupuje więcej niż artykuły spożywcze, a prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że ich koszyk zakupowy ma zwykle wartość 350 zł.

– Badanie zostało przeprowadzone, abyśmy mogli lepiej poznać naszych klientów. Dzięki temu możemy odpowiadać na ich aktualne potrzeby i ulepszać naszą ofertę. Nasi klienci najbardziej cenią sobie wygodę i to właśnie ona najbardziej przyciąga ich do zakupów w Barborze. Innymi ważnymi czynnikami decydującymi o naszej popularności są promocje, ceny i kontrola nad wydatkami. Wielu klientów wskazuje również na szybkość realizacji i dostawy zakupów do domu – mówi Agnieszka Śliwka-Stachowiak, dyrektor sprzedaży i marketingu, Barbora Polska.