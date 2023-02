Barbora.pl wchłania e-drogerię Azeta.pl

Azeta i Barbora są częścią holdingu Maxima Grupė, który do Polski wszedł w 2017 r. przejmując Emperię Holding, wówczas właściciela Stokrotki. Po finalizacji transakcji to Grupa Maxima stała się jedynym właścicielem tej polskiej sieci sklepów spożywczych, a następnie - na początku 2021 r., wprowadziła na nasz rynek sklep internetowy z żywnością i innymi artykułami codziennego użytku Barbora.pl. Wiosną 2021 r. nad Wisłą zadebiutowała kolejna marka z portfolio Litwinów, czyli e-drogeria Azeta.pl, która na współpracę dość szybko dogadała się nawet z InPostem.

Marka samodzielnie jednak nie przetrwała nawet roku, ponieważ - jak się okazuje - plan połączenia Barbory.pl i Azeta.pl realizowany jest już od kwietnia 2022 r.

- Spółka przejmująca [Barbora Polska - przyp. red.] oraz spółka przejmowana [Azeta - przyp. red.] są podmiotami powiązanymi kapitałowo – należą do jednej grupy kapitałowej kontrolowanej przez Maxima Grupė, UAB z siedzibą w Wilnie - czytamy w planie połączenia spółek. I dalej: Decyzja uzasadniona jest względami ekonomicznymi. Połączenie doprowadzi do uproszczenia struktury kapitałowej grupy oraz do ograniczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez dwa odrębne podmioty, pozwalając na osiągnięcie efektu synergii.

W asortymencie e-drogerii Azeta.pl znajdowały się kosmetyki i artykuły do pielęgnacji ciała zagranicznych brandów, ale i polskich firm, m.in. YOPE, Eveline czy OnlyBio. Istotną częścią asortymentu była także szeroka gama krajowych i zagranicznych suplementów diety oraz witamin.