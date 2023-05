Barbora: Polacy chcą iść na spacer, a nie do sklepu

Zakupy spożywcze przez Internet to nie tylko trend, ale także rozwiązanie, które świetnie sprawdza się w sezonie wiosenno-letnim. Potwierdzają to respondenci badania przeprowadzonego na zlecenie internetowego sklepu spożywczego Barbora Polska. Zdaniem aż 60% respondentów jest to oszczędność czasu, ponad 50% uważa, że dzięki temu unika tłumów w sklepach stacjonarnych. Blisko połowa badanych docenia fakt, że nie trzeba dźwigać ciężkich toreb, a cztery osoby na dziesięć (41%) wolą zamienić przeszukiwanie półek sklepowych na spacer. Prawie 13% badanych wskazało, że dzięki zamówieniom spożywczym online łatwiej jest zorganizować spontaniczne spotkanie na działce.

Konsumenci chcą iść na spacer, a nie do sklepu

Badani zostali zapytani także o to, co zrobiliby z zaoszczędzonym w ten sposób czasem. Najwięcej odpowiedzi (61,4%) wskazywało na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu – spacer z psem, rower, pielenie ogródka czy bieganie. Około 52% badanych przeznaczyłoby ten czas dla rodziny, a mniej więcej tyle samo wskazało na rozwijanie swoich pasji/hobby typu ścianka wspinaczkowa, basen, książka, gry planszowe itp. Co trzecia osoba wolałaby wykorzystać zaoszczędzony czas na dłuższy sen, a zaledwie 13% respondentów przyznało, że w tym czasie mogliby dłużej popracować.

Barbora

– Wyniki te pokazują, że Polacy wiedzą, jak ważne jest odnalezienie równowagi między obowiązkami i codzienną organizacją, a angażowaniem się w aktywności, które dają satysfakcję i zadowolenie – mówi Agnieszka Śliwka-Stachowiak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Barbora Polska i dodaje – Przebywanie na łonie natury nie tylko sprzyja zdrowiu fizycznemu, ale także poprawia samopoczucie i równowagę psychiczną. Czas spędzony na zewnątrz ma również ogromne znaczenie dla naszych relacji społecznych. Spotkania na świeżym powietrzu, pikniki w parku, czy grillowanie na działce tworzą niesamowite okazje do budowania więzi z rodziną i przyjaciółmi. Cieszymy się, że dzięki zakupom online dajemy naszym klientom przestrzeń na spędzanie chwil z bliskimi, które są okazją do tworzenia niezapomnianych wspomnień.

Zdaniem większości badanych, w okresie wiosenno-letnim najbardziej pożądane do kupienia przez internet są chemia gospodarcza (55%) i produkty do codziennej higieny i pielęgnacji (53%). Blisko 44% badanych chętnie zamawia produkty na grilla, takie jak brykiet, tacki, dressingi, patyczki na szaszłyki, itd. Jedna osoba na cztery kupuje przez internet suche produkty spożywcze, a około 16% - napoje.