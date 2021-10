Barbora: Polski rynek e-grocery jest sześć razy większy niż kraje bałtyckie razem wzięte

Andrius Mikalauskas będzie prelegentem sesji "Power of e-Commerce", która odbędzie się 9 listopada w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021. W sesji udział wezmą również Jakub Jurkowski, dyrektor handlowy CEE, JOKR Poland Sp. z o.o.; Maciej Kroenke, Partner, PwC; Jacek Palec, prezes zarządu, Frisco SA; Michał Samborski, Head of Development, Panattoni Europe oraz Marcin Trepka, partner, Baker McKenzie.

Jak Barbora ocenia swoją dotychczasową działalność w Polsce?

Andrius Mikalauskas: Zostaliśmy przyjęci przez Polaków z dużą ciekawością i entuzjazmem. Grono naszych aktywnych i lojalnych klientów stale się powiększa, wprowadzamy naszą ofertę do nowych miast. Polacy nabierają coraz większego zaufania do naszych usług i powierzają nam swoje zakupy. Konsekwentnie budujemy naszą markę i pracujemy nad umacnianiem długotrwałego zaufania konsumentów.

Jak nowego gracza przyjął bardzo konkurencyjny rynek warszawski?

Nasze wejście do Warszawy oceniamy bardzo pozytywnie. Odnotowujemy stały wzrost liczby nowych i powracających klientów. Z oferty naszego sklepu skorzystało już ponad 20 tys. klientów.

Oczywiście widzimy rosnącą konkurencję i pojawiających się na rynku nowych graczy, zwłaszcza tych, którzy oferują szybką dostawę. Mamy oczy szeroko otwarte, by utrzymać wysokie standardy jakości i zaoferować naszym klientom najlepsze doświadczenia zakupowe.

Jak rozwija się biznes w Łodzi i Trójmieście?

Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci przez mieszkańców Trójmiasta. Z usług naszego sklepu skorzystało już ponad 4 tysiące osób. Trójmiejscy klienci doceniają naszą ofertę i atrakcyjne promocje. Nawiązaliśmy również lokalną współpracę z władzami miasta i organizacjami. Wspólnie realizujemy pierwsze projekty. Rośniemy w siłę także w Łodzi. Na podsumowania jest jednak za wcześnie, gdyż w obu regionach działamy dopiero od około 2 miesięcy.

Gdzie jeszcze możemy spodziewać się Barbory w najbliższym czasie?

Tak, jak zapowiadaliśmy, chcemy dotrzeć z naszą ofertą do jak największej liczby Polaków, dlatego już w listopadzie z darmowej dostawy codziennych artykułów spożywczych tego samego dnia będą mogli skorzystać mieszkańcy Katowic i okolicznych miast. Będzie to kolejne duże polskie miasto w zasięgu działania Barbora.pl. A to z pewnością nie koniec naszej ekspansji.

Jakie cele biznesowe stoją przed firmą?

Naszym głównym dostawcą i partnerem jest oczywiście sieć sklepów "Stokrotka", ale cały czas prowadzimy rozmowy i współpracujemy również z innymi dostawcami. Raz w tygodniu wprowadzamy nowe produkty do naszej oferty. Prowadzimy też ciągłe rozmowy z lokalnymi producentami żywności, poszukując ulubionych wyrobów regionalnych, na których zależy naszym klientom. Wejście Barbory do każdego nowego miasta w Polsce poprzedzone jest takimi rozmowami. Wraz z rosnącym popytem na nasze usługi i dalszą ekspansją, powiększamy również nasz zespół i zaplecze logistyczne.

Jak ocenia Pan potencjał rynku e-grocery w Polsce?

Penetracja e-grocery w Polsce jest niska. Polscy klienci nadal często chodzą do sklepów fizycznych i robią w nich zakupy, co sprawia, że jest to rynek o dużym potencjale i możliwościach dla nowych graczy e-grocery. Co więcej, polscy klienci są bardziej skłonni do poszukiwania lepszych cen i ofert specjalnych niż np. litewscy, łotewscy czy estońscy. Spodziewamy się zatem, że w ciągu najbliższych 3-5 lat sektor e-commerce w Polsce znacznie wzrośnie (dwu- lub trzykrotnie). Postawiliśmy sobie ambitny cel, by go rozwinąć. Udało nam się to w krajach bałtyckich i wierzę, że uda się również tutaj.

Konsumenci mieli dużo czasu, by odkryć wszystkie zalety zakupów w sieci i dla wielu z nich był to czas wystarczający, by nabrać nowych nawyków. W czasie pandemii ludzie zaczęli bardziej cenić sobie chwile spędzane z bliskimi, rozpoczęli nowe aktywności, znaleźli nowe hobby itd. Przekonali się, że zakupy w e-sklepie oszczędzają czas i są wygodniejszym sposobem na szybkie zaopatrzenie się w produkty codziennego użytku. Już dziś widzimy, że praca zdalna, zakupy online, wirtualne spotkania i inne nawyki, które przyniosła pandemia, zostaną z nami na dłużej.

Jak kupują e-konsumenci w Polsce?

Polscy e-konsumenci są ciekawi nowości. I z takim zainteresowaniem właśnie nas przyjmują. Szybko docenili wygodę darmowej dostawy tego samego dnia, a także ofertę lokalnych i świeżych produktów. Bardzo ważna jest dla nich jakość świeżego asortymentu przy zachowaniu korzystnej ceny. Dlatego jednym z naszych wyróżników i przewag konkurencyjnych są bardzo atrakcyjne oferty promocyjne. Zauważyliśmy również, że polscy klienci cenią sobie lokalnych producentów, dlatego stale poszukujemy nowych dostawców lokalnej i świeżej żywności.

