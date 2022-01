Barbora rusza w Krakowie. Są zniżki na pierwsze zakupy

Produkty spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki, artykuły dla dzieci czy też asortyment dla zwierząt trafią do Krakowian z nowego centrum dystrybucyjnego uruchomionego w listopadzie w Katowicach. Marka prowadzi także rozmowy z lokalnymi dostawcami, by włączyć do swojej oferty regionalne wyroby.

W listopadzie Barbora uruchomiła swoje usługi na terenie Górnego Śląska. Kurierzy sklepu dostarczają produkty spożywcze oraz artykuły gospodarstwa domowego pod drzwi mieszkańców Będzina, Bytkowa, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Mikołowa, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tychów, Wełnowca, Wojkowic oraz Zabrza. W zasięgu e-sklepu znajduje się również Warszawa i tereny aglomeracji warszawskiej oraz Gdańsk, Gdynia i Sopot, a także okoliczne miejscowości.

- Wybór Krakowa, po naszym niedawnym wejściu na Śląsk i uruchomieniu nowego centrum dystrybucyjnego w Katowicach, jest naturalnym etapem naszego rozwoju. Kraków jest też silnym, dobrze rozwijającym się miastem, otwartym na rynek e-commerce, co również jest nie bez znaczenia – mówi Viktoras Juozapaitis, zarządzający Barbora.pl od lipca 2021 i dodaje: Łączna liczba naszych aktywnych klientów w Polsce sięgnęła już 29 tysięcy. Konsekwentnie poszerzamy zasięg Barbory, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i zapewnianiu klientom możliwie najlepszych doświadczeń zakupowych.

Barbora zapewnia codzienną dostawę zakupów pod drzwi klienta od 7.00 do 22.00, również w niedziele. Kurierzy sklepu dostarczają zamówienia pod wskazane adresy jeszcze tego samego dnia. Dzięki temu produkty takie jak warzywa, owoce, mięso czy nabiał są świeże i wysokiej jakości. Auta Barbora.pl wyposażone są w systemy klimatyzacji i wentylacji oraz urządzenia chłodnicze i zamrażarki po to, by przewożone towary były zawsze w nienaruszonym stanie. Minimalna wartość zamówienia to 100 zł.