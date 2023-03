Barbora: Suche produkty spożywcze to najchętniej wybierane produkty w e-sklepach

Blisko 36% respondentów w ogóle nie korzysta z opcji zakupów spożywczych przez internet. A skoro coraz więcej Polaków kupuje „spożywkę” w sieci, to zasadnym wydaje się być pytanie, co decyduje o ich wyborze i jakie produkty najczęściej „lądują” w ich wirtualnych koszykach.

Barbora: Suche produkty spożywcze naważniejszą kategorią e-sklepu



Największą zaletą kupowania online, jak przyznało prawie 48% badanych, jest fakt, że nie trzeba wychodzić z domu. Dzięki temu zakupy możemy zrealizować tuż przed rozpoczęciem pracy na tzw. „home offisie”, a odebrać w międzyczasie. Zaoszczędzony w ten sposób czas, który jest ważny dla 43% respondentów, możemy przeznaczyć na realizowanie swoich pasji czy zabawę z dzieckiem. Blisko co trzecia osoba ceni sobie brak konieczności stania w kolejkach, a 38% badanych fakt, że mogą zamawiać z dowolnego miejsca w przerwie na lunch, w autobusie, w drodze do domu, czy czekając na dziecko, które po południu rozwija swoje pasje na dodatkowych zajęciach. Fakt wniesienia zakupów przez kuriera z pewnością cenią sobie osoby starsze czy respondenci zamieszkujący wyższe piętra budynków bez windy. Łącznie jest ich 37%. Nieco ponad 20% zauważa, że dzięki internetowym zakupom spożywczym oszczędza na kosztach paliwa, co w dobie inflacji nie jest bez znaczenia, a 17% ceni sobie szybkość realizacji. Mniejsze znaczenie mają warunki sanitarne oraz transparentność promocji w danym dniu, które widać w aplikacji lub na stronie.

Badani, zapytani o to co powinno znaleźć się w ofercie takiego internetowego sklepu spożywczego, w większości (60%) wskazują na suche produkty spożywcze, takie jak makarony, ryże, kasze mąki. Na drugim miejscu wskazywano świeże produkty, owoce i warzywa, na kolejnym – pieczywo (34%), a za nim produkty do codziennej higieny i pielęgnacji (33%), chemię gospodarczą (32%), a na ostatnim miejscu mrożonki (zaledwie 16%). Jednak prawie 40% ankietowanych docenia wyjście poza schemat i oferowanie przez dany sklep czegoś więcej, np.: prostych przepisów czy porad specjalistów ds. żywienia człowieka.

– Chęć posiadania dodatkowych profitów towarzyszących zakupom internetowym, takich jak możliwość skorzystania chociażby z przepisów kulinarnych, pokazuje, z jak bardzo świadomym i wymagającym klientem mamy do czynienia. Nie wystarczy mieć w ofercie produkt i dowieźć go klientowi. Trzeba zaopiekować się nim pod wieloma względami. I to właśnie robimy. Nasze nowoczesne samochody dostawcze, zabudowane izotermą z agregatem, umożliwiającą przewóz żywności w kontrolowanej temperaturze, dbają o transport zwłaszcza świeżych produktów, jak warzywa i owoce. A to właśnie jest kategoria produktów, której obecności konsumenci oczekują od internetowych sklepów spożywczych. Ponadto współpracując ze specjalistami w dziedzinie żywienia, na bieżąco dostarczamy porady dietetyczne jak i przepisy z wykorzystaniem produktów dostępnych na naszej stronie internetowej, zawierające informację o czasie realizacji, które są łatwe w przygotowaniu, także wspólnie z dziećmi – mówi Agnieszka Śliwka-Stachowiak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Barbora Polska Sp. z o.o.

E-zakupy Polaków. Badanie Barbory