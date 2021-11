Barbora wchodzi na Górny Śląsk i szuka kurierów

Górny Śląsk w zasięgu sklepu Barbora.pl.

Marka nawiązała współpracę z pierwszymi lokalnymi dostawcami.

Minimalna wartość zamówienia na www.barbora.pl to 100 zł. Szybka dostawa do domu odbywa się 7 dni w tygodniu od 7.00 do 22.00.

Barbora.pl od niemal roku rozwija swoją działalność na polskim rynku. Marka odnotowuje stały wzrost liczby nowych i powracających klientów. Z oferty

e-sklepu skorzystało już ponad 25 tys. konsumentów.

Zasięg e-sklepu na Śląsku jest szeroki. Kurierzy Barbora.pl dostarczą produkty spożywcze oraz artykuły gospodarstwa domowego pod drzwi mieszkańców Będzina, Bytkowa, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Mikołowa, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Tychów, Wełnowca, Wojkowic oraz Zabrza.

Dostawy z nowego magazynu

Artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki, produkty dla dzieci czy też asortyment dla zwierząt trafią do mieszkańców Górnego Śląska z nowego centrum dystrybucyjnego uruchomionego w Katowicach. Marka nawiązała również współpracę z pierwszymi lokalnymi dostawcami. Klienci będą mogli m.in. zamówić świeże pieczywo oraz wyroby cukiernicze z Piekarni ze Smakiem TEMARD z Olkusza, natomiast świeże myte zielone warzywa, mieszkanki sałat i zdrowe dania gotowe z kategorii Fit&easy dostarczy Green Factory oddział Katowice.

Barbora rekrutuje



Wraz z rosnącym popytem na usługi sklepu Barbora.pl i dalszą ekspansją, marka stale powiększa również swój zespół. W tej chwili intensywnie poszukuje osób na stanowisko kuriera na Górnym Śląsku.

- Górny Śląsk to dla nas bardzo ważny rynek z dużym potencjałem zarówno pod kątem konkurencyjności, jak i naszej dalszej ekspansji na południu Polski. Nasza kampania pre-launchowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego wchodzimy do Katowic i okolicznych miast z nadzieją na szybki rozwój i umacnianie świadomości marki w tym regionie. Niezmiennie naszym zasadniczym celem jest zapewnienie nowym klientom wysokich standardów jakości oraz zaoferowanie najlepszych doświadczeń zakupowych – mówi Andrius Mikalauskas, Chairman of the Board, Barbora.pl.