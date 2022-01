Barbora wynajmuje kolejny magazyn, obsłuży mieszkańców Katowic

Spożywczy sklep online Barbora wynajął ok. 3,000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w Katowicach w budynku należącym do centrum logistycznego Park City Logistics Katowice I. Jest to kolejna lokalizacja firmy Barbora w Polsce.