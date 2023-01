Barbora z nową dyrektor generalną

Kim jest Asta Juodeškaitė

Asta Juodeškaitė związana jest z grupą Vilniaus Prekyba, która należy do Maxima Grupė, od 2020 r., kiedy to sprawowała funkcję szefowej HR. Była także członkiem zarządu i szefową HR w spółce Radas i jej spółce zależnej Barbora.

Czym jest Barbrora

Barbora to największy internetowy sklep spożywczy w krajach bałtyckich, który od stycznia 2021 prowadzi działalność w Polsce. Spółka należy do Grupy Maxima, która w Polsce jest właścicielem sklepów Stokrotka.

Swoją działalność spółka rozpoczęła na Litwie w 2014 roku. W efekcie dynamicznego rozwoju uruchomiła ekspansję na kolejne rynki. W 2018 roku weszła na Łotwę i do Estonii, zajmując w tych krajach wiodącą pozycję. Jej obroty w 2020 roku wzrosły ponad dwukrotnie i wyniosły 104 mln EUR. W 2020r. Barbora wdrożyła zakrojony na szeroką skalę plan rozwoju na rynkach lokalnych.

Barbora.pl działa w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i okolicach oraz Częstochowie.

Co wiemy o Maxima Grupė

Maxima Grupė prowadzi sklepy Maxima w krajach bałtyckich, Stokrotka (w Polsce), T-Market (w Bułgarii) oraz internetowy sklep spożywczy Barbora, który działa w krajach bałtyckich i w Polsce. Maxima Grupė jest częścią grupy Vilniaus Prekyba, która za pośrednictwem innych spółek zależnych, zarządza inwestycjami w sieci handlowe i apteczne oraz firmy deweloperskie i wynajmujące nieruchomości w krajach bałtyckich, Szwecji, Polsce i Bułgarii.