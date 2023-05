BaseLinker Index: Polscy e-sprzedawcy w dobrej formie

W kwietniu 2023 r. firmy uwzględnione w BaseLinker Index zwiększyły liczbę swoich zamówień o 5 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, powiększając wartość swojej sprzedaży (GMV) o ponad 11 proc., a średnią wartość zamówienia o 6 proc. Sprzedaż w kwietniu 2023 r. była o 6 proc. mniejsza niż w marcu.

Dobra kondycja polskiego e-commerce-u to w dużej mierze zasługa rosnącej sprzedaży zagranicznej. Sprzedaż cross-border w kwietniu 2023 r. wzrosła rok do roku aż o 26 proc., niemal 3–krotnie szybciej niż sprzedaż na rynku krajowym.

Właśnie wystartował BaseLinker Index – kompleksowy wskaźnik kondycji polskiego rynku e-commerce. Jest on efektem pracy analityków platformy BaseLinker – systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online. Indeksowanie polskiego e-commerce analitycy BaseLinkera rozpoczęli w styczniu 2022 r., kiedy ustalono wartość wyjściową (100 punktów), będącą punktem odniesienia dla odczytów indeksu w kolejnych miesiącach. W kwietniu 2023. r. wartość BaseLinker Index wyniosła 121 punktów. Indeks będzie publikowany regularnie, w pierwszych dniach każdego kolejnego miesiąca.

– Firmy obecne w naszym systemie odpowiadają za znaczna część sprzedaży w polskim internecie – nie tylko na rynku krajowym, ale także wśród podmiotów prowadzących sprzedaż za granicę. Klienci używają BaseLinkera zarówno do zarządzania sprzedażą bezpośrednio w swoich sklepach internetowych, jak i na marketplace-ach takich jak Allegro, Amazon, eBay, eMAG, Empik, Erli i na ponad 100 innych platformach. Dzięki dużej liczbie sprzedawców oraz informacjach pochodzących z wielu kanałów sprzedaży BaseLinker Index oferuje wyjątkowo szerokie spojrzenie na sytuację polskich sprzedawców – mówi Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker.

Z danych zagregowanych w BaseLinker Index wynika, że w kwietniu 2023 r. firmy uwzględnione w indeksie zwiększyły liczbę swoich zamówień o 5 proc. (w ujęciu rok do roku), powiększając w tym okresie wartość swojej sprzedaży (GMV) o ponad 11 proc. Średnia wartość zamówienia wzrosła w tym czasie o 6 proc. – średni koszyk wzrósł ze 187 do 199 zł.

Analiza BaseLinkera pokazuje ponadto, że miesięczna dynamika sprzedaży w 2023 r. jest niemal identyczna z tą odnotowaną w roku ubiegłym. W porównaniu z marcem br., w kwietniu zaobserwowano znaczny spadek sprzedaży – aż o 6 proc. Luty natomiast standardowo już dla wielu biznesów okazał się być najsłabszym miesiącem roku.

Handel zagraniczny napędza polski e-commerce

Pomimo niepewnej sytuacji w światowej i polskiej gospodarce, rodzime e-sklepy radzą sobie całkiem nieźle. Jak pokazują dane BaseLinkera, w dużej mierze jest to zasługa rosnącej sprzedaży na rynki zagraniczne. Sprzedaż cross-border w kwietniu 2023 r. wzrosła względem analogicznego okresu 2022 r. aż o 26 proc., co w porównaniu z 9-procentowym wzrostem sprzedaży polskich firm na rynku wewnętrznym oznacza niemal 3-krotnie szybszy wzrost. Udział cross-border w całej sprzedaży polskich e-sprzedawców wzrósł z 14 proc. do ponad 16 proc. w ciągu roku. Z czego wynika ten rosnący poziom sprzedaży zagranicznej?

– Mimo zwiększających się kosztów prowadzenia działalności i inflacji polskie firmy wciąż mają przewagę kosztową nad krajami Europy Zachodniej, a jednocześnie duże doświadczenie i umiejętności w efektywnej sprzedaży w kanałach e-commerce. Przy tym realizacja zamówień z innych krajów europejskich nigdy nie była prostsza i jak widać, wielu krajowych przedsiębiorców dostrzega szanse, jakie za tym idą. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie e-commerce i prężnie działający sprzedawcy są jedną z sił napędzających naszą gospodarkę. Natomiast wciąż widzimy duży potencjał wzrostu – komentuje Kacper Rozenbaum, Head of Strategic Partnerships w BaseLinker. – Widzą to zagraniczni liderzy tacy jak np. eMAG – największa platforma sprzedażowa w Europie Południowo-Wschodniej, aktywnie pozyskujący partnerów nad Wisłą.

BaseLinker konsekwentnie poszerza swoje portfolio partnerów zagranicznych – możliwa jest sprzedaż na kluczowych marketplace w Europie, jak Allegro, Amazon, eBay, eMAG czy Kaufland, a w tym do platformy dodane zostały m.in. dwa topowe marketplace-y cross-border: Joom i Wish, ułatwiające prowadzenie sprzedaży do innych krajów. – Wkrótce polscy sprzedawcy będą mogli poprzez BaseLinker sprzedawać na kolejnych międzynarodowych marketplace-ach i jeszcze bardziej rozwinąć sprzedaż cross-border. To trend, który na trwałe może budować wzrost polskiego e-handlu – zapewnia Kacper Rozenbaum.