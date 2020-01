BDsklep.pl wystawiony na sprzedaż

fot. shutterstock

Właściciele BDsklep.pl w ostatnim kwartale 2019 roku podjęli decyzję o sprzedaży 100 proc. udziałów w firmie i od tego czasu trwają poszukiwania nowego właściciela, który chciałby wykorzystać pełną infrastrukturę oraz know-how sklepu internetowego - dowiedziała się redakcja portalu dlahandlu.pl.

BDSklep to jeden z najstarszych, niezależnych od międzynarodowych korporacji gracz polskiego rynku e-grocery. Firma powstała w roku 2006.

Zmiany wprowadzone w 2019 roku, kiedy do zarządu dołączył jako prezes Marcin Majzner (pełnił tę funkcję do października 2019 - przyp.red.) i Michał Bartosiewicz (obecny prezes BDSklep), polegające na optymalizacji kosztów i procesów logistycznych, zmianie polityki asortymentowej, wprowadzeniu niestandardowych działań marketingowych (tj. pierwsze w Polsce Live sprzedażowe), wygenerowały w ciągu dwóch miesięcy ponad 1,0 mln zasięgu organicznego i usprawniły firmę - podała spółka.

- BDsklep notuje również pozytywne wskaźniki liczące się w tym biznesie tj. rosnący koszyk zakupowy obecnie to ponad 135 zł, średnia konwersja na poziomie 2,82% oraz powracający kupujący na poziomie 17,6%. Średnio miesięcznie za ubiegły rok sklep realizował 80 000 zamówień w miesiącu, a newsletter jest cyklicznie wysyłany do bazy ponad 187 000 klientów. Niestety, mimo szeregu wprowadzonych zmian firma notuje straty, wynikające z wciąż za małej skali obrotów, co wpłynęło na utratę płynności spółki i trudności finansowe - powiedział Michał Bartosiewicz, prezes BDsklep.pl.

Udziały w spółce należą do: BRAND DISTRIBUTION COMPANY (o wartości 7 mln zł), VICTORIA A.SAWOSZ I WSPÓLNICY SJ. (o wartości 5 mln zł) oraz WS INVESTMENTS LIMITED (o wartości 21.4 mln zł).

W radzie nadzorczej zasiadają: Wiktor Sawosz od 2015 roku, Włodzimierz Stańczak od 2017 r., Iza Stańczak od 2018 r. i Andrzej Malec od 2018 r.